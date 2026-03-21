Rescataron a un mono Carayá que estaba enjaulado en una casa de La Matanza

Gendarmería Nacional Argentina rescató un ejemplar de mono carayá —una de las especies más comercializadas en el mercado negro— en el barrio Puerta de Hierro, en La Matanza.

Ayer, los efectivos del Escuadrón de Seguridad Ciudadana Sur-Oeste de la localidad recibieron una denuncia por parte de vecinos sobre la presencia de un animal en un domicilio.

Cuando llegaron, dos mujeres los atendieron y afirmaron tener un mono carayá y se lo mostraron a los uniformados. El animal vivía enjaulado .

Intervino el Juzgado Federal Nº 1 de Morón, que ordenó la intervención de la Brigada de Control Ambiental de la Policía Federal. El ejemplar fue trasladado al Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna.

El “Alouatta caraya” , mejor conocido como mono carayá, es un mamífero silvestre que habita en bosque y selva. A pesar de ser una especie arbórea que vive en ambientes húmedos, es mayormente comercializada en el noroeste del país.

Según fuentes oficiales, es una de las especies más afectadas por el tráfico ilegal de fauna .

En la Argentina habitan solo dos especies del Alouatta: el carayá rojo, considerado vulnerable en el territorio, y el carayá negro y dorado, que tiene una categoría menos grave.

Ambas especies están amenazadas por la deforestación, el tráfico ilegal y los brotes de fiebre amarilla, que en otros casos generó pérdidas en su población.

Fuente: TN