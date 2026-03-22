Video: un policía se enfrentó a tiros con delincuentes que intentaron asaltarlo en Ramos Mejía

Un agente de la Policía de la provincia de Buenos Aires se enfrentó a tiros con dos delincuentes que intentaron robarle el auto en la localidad de Ramos Mejía , en el partido de La Matanza . Uno de los acusados fue detenido, mientras que su cómplice escapó.

Todo ocurrió cerca de las 20 del viernes cuando el oficial Diego Méndez , jefe del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría de Don Bosco, fue sorprendido por dos hombres en el cruce de las calles Rosales y Fray Cayetano.

Los delincuentes, que se movilizaban en un Peugeot 208, le exhibieron un arma de fuego a través de la ventanilla y lo amenazaron con robarle .

Fuentes policiales indicaron a TN que Méndez se identificó como un efectivo y sacó su arma reglamentaria calibre 9 milímetros, con la que mantuvo un enfrentamiento a tiros . En medio de la secuencia, uno de los agresores cayó herido a pocos metros, mientras que el otro escapó.

El violento asalto fue grabado por la cámara de seguridad de una casa y el video será un elemento clave para reconstruir los hechos.

El detenido es Marcelo David González , de 41 años, quien recibió un disparo en el pecho y un roce de bala en la cara. En su poder, tenía una pistola Bersa calibre .380 con cinco municiones, que tenía pedido de secuestro activo desde junio de 2025 por un robo denunciado en una comisaría de San Martín.

El vehículo en el que se trasladaban los sospechosos también tenía pedido de secuestro por robo automotor, emitido a principios de marzo por una dependencia de Morón.

El imputado quedó a disposición de la UFI N°20 en una causa que fue caratulada como “ tentativa de robo agravado por el uso de arma ”. Los policías investigan el paradero del sospechoso que se dio a la fuga durante el tiroteo.

Méndez resultó ileso y no se adoptaron medidas en su contra por el enfrentamiento.

Fuente: TN