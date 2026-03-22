Horror en Santa Fe: un adolescente de 15 años mató de un disparo en la cabeza a su madre durante una discusión

Una agente de la Policía Federal murió al recibir un disparo en la cabeza en su casa en la localidad de Gobernador Gálvez, en Santa Fe. Su hijo de 15 años fue detenido como principal acusado del crimen.

La muerte ocurrió pasadas las 18 de este sábado en una vivienda ubicada en la calle Gustavo Adolfo Bécquer al 1300.

Las autoridades informaron a Rosario 3 que Rosalía Yamila La Roza, que era cabo primera, estaba de franco y habría mantenido una fuerte discusión con el adolescente, quien tenía un arma en ese momento.

Después de dispararle, el joven llamó a una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias. La mujer fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario, donde le diagnosticaron una “herida de arma de fuego en el cráneo con pérdida de masa encefálica”.

La Roza entró en estado crítico y fue intubada, pero los médicos no pudieron reanimarla. Poco después, confirmaron su fallecimiento .

En el lugar del crimen, los efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe realizaron peritajes y levantaron rastros para intentar reconstruir la mecánica del homicidio. Por el momento, los investigadores buscan determinar si el disparo fue intencional o accidental , y si el arma utilizada era la reglamentaria de la agente.

Fuentes policiales confirmaron que el padre del menor y expareja de la víctima también pertenece a las fuerzas de seguridad y cumple funciones en la Policía provincial.

El adolescente quedó detenido y está bajo custodia de su padre mientras avanzan los peritajes.

La Justicia intenta esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen y determinar el grado de responsabilidad del adolescente.

En la investigación, interviene la Policía de Investigaciones de Santa Fe y el fuero de responsabilidad penal de esa provincia.

Fuente: TN