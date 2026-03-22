Una pareja de jubilados fue atacada a golpes durante una entradera, su hijo salió a defenderlos y lo balearon

Una familia sufrió un brutal ataque este jueves a la madrugada en la ciudad de La Plata, cuando cuatro delincuentes entraron a su casa, golpearon a los dueños y balearon a su hijo .

Todo ocurrió en la localidad de Arana, en una vivienda ubicada en la zona de 650 y 4 bis. Los criminales lograron ingresar al domicilio forzando la cerradura a golpes . Una vez dentro, redujeron a una pareja de jubilados de 67 y 69 años .

Mientras los agredían y amenazaban , les obligaron a entregar sus objetos de valor mientras recorrían los ambientes de la casa en busca de otras cosas. En ese momento, una de las víctimas recibió un brutal golpe en la cara , con un barrote que tenían los delincuentes.

En ese marco, los atacantes obligaron a la mujer a permanecer acostada en una cama, mientras que a su esposo lo llevaron a otra habitación.

En medio de la desesperante situación, el hijo de los jubilados, un hombre de 36 años que vive en una casa lindera, escuchó lo que pasaba e intervino para intentar defenderlos .

Según informó El Día de La Plata , el hijo entró a la casa armado con un cuchillo , por lo que, como respuesta, uno de los delincuentes empuñó un arma y le disparó en la cadera . Segundos después, huyeron a bordo de dos motos llevandose los teléfonos celulares de las víctimas y joyas .

Por su parte, el hombre fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital San Martín, donde determinaron que la lesión no ponía en riesgo su vida.

Fuente: TN