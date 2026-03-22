Mendoza: una nena de 11 años abrió la puerta de su casa y terminó baleada

Una nena de 11 años fue baleada este sábado en Godoy Cruz, Mendoza , cuando abrió la puerta de su casa para atender un llamado. Investigan si el hecho está vinculado a un tiroteo ocurrido días atrás en la zona.

El ataque, en concreto, se registró alrededor de las 19.20 en una vivienda ubicada en Martín Coronado y El Carrizal, en la ciudad ubicada al sur de la capital provincial.

Según informó la madre de la víctima, alguien golpeó la puerta de la vivienda y la menor salió a atender . En ese momento comenzaron los disparos, y la nena resultó herida en una mano y en la pierna izquierda .

Medios locales aseguraron que el agresor llevaba puesta una campera azul con capucha y bermuda de jean, que escapó corriendo y que los vecinos alertaron al 911 tras escuchar las detonaciones.

La nena fue trasladada inicialmente al Hospital Lencinas por sus familiares y, posteriormente, derivada al Hospital Notti por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

En ese último centro de salud, los médicos constataron que presentaba dos heridas de arma de fuego en la pierna izquierda y una más en una de sus manos, por lo que quedó internada .

En la casa de la nena, en tanto, los peritos hallaron vainas servidas calibre 9 milímetros y delimitaron el área para preservar la escena.

Los efectivos también realizaron un relevamiento de viviendas y comercios cercanos para obtener registros de cámaras de seguridad. En particular, analizaban las imágenes captadas por un domicilio cercano, que podrían aportar datos sobre el recorrido del atacante o la secuencia exacta del hecho.

El Ministerio Público caratuló el caso como lesiones con arma de fuego . Hasta el momento no hay detenidos y los autores del ataque no fueron identificados.

Las fuentes señalaron que la línea investigativa principal apunta a determinar si este episodio guarda relación con un tiroteo registrado la semana pasada sobre la calle.

Fuente: Clarín