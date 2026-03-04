Video: un micro con turistas quedó atrapado en medio de los incidentes entre la policía y los manifestantes

NACIONALES

Un micro turístico quedó este miércoles en medio de los incidentes registrados durante la protesta de trabajadores de FATE frente a la Secretaría de Trabajo , en el bajo porteño.

La movilización, convocada por el sindicato SUTNA y acompañada por la Confederación General del Trabajo ( CGT ) y La Bancaria, derivó en momentos de tensión con la Policía de la Ciudad mientras el colectivo circulaba por la zona afectada.

El ómnibus pertenece a Buenos Aires Bus , el servicio turístico que opera bajo el sistema Hop-On Hop-Off , que permite a los pasajeros subir y bajar en cualquiera de las paradas establecidas durante la vigencia del ticket.

Generalmente, los usuarios son turistas extranjeros que recorren distintos puntos emblemáticos de la Ciudad.

El episodio, que finalizó luego de que la Policía desalojara a los manifestantes que cortaban la calle, se produjo en el marco de la marcha convocada a partir de las 11 frente a la sede de la Secretaría de Trabajo, ubicada en Av. Leandro N. Alem 650 .

Allí confluyeron el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y la CGT en repudio al cierre de la planta de FATE y a la pérdida de puestos de empleo en el sector privado.

El SUTNA llevaba adelante un paro por 24 horas y buscaba combinar la instancia formal de negociación con una demostración de fuerza en la calle.

La protesta coincidió con una audiencia virtual prevista para las 11 entre el Gobierno, la empresa y el gremio.

La concentración comenzó minutos antes, con La Bancaria sumándose desde Sarmiento 337 para luego dirigirse hacia Alem 650.

Como estaba previsto, se vieron afectadas las calles Reconquista, 25 de Mayo y San Martín , en una franja clave del microcentro porteño.

En ese contexto, el micro turístico quedó en medio de los incidentes que se produjeron entre los manifestantes y la Policía de la Ciudad. La situación se dio mientras el colectivo realizaba su recorrido habitual por el área , en una jornada marcada por el operativo de seguridad y las interrupciones al tránsito.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN