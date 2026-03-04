Alerta en Hudson: apareció un puma suelto en un barrio privado y crece el temor entre los vecinos

NACIONALES

Un puma fue capturado por las cámaras de un barrio privado de Hudson, caminando por la zona, y crece el temor entre los vecinos.

El animal fue visto en inmediaciones de la calle 63, a pocos metros de la Autopista Buenos Aires-La Plata, cerca del barrio El Cano. Las filmaciones lo muestran caminando por afuera del perímetro, próximo a la Costanera de Hudson, donde hay otros tres countrys.

Luego de que los vecinos advirtieran la presencia del puma, las autoridades desplegaron diferentes operativos de vigilancia para intentar localizarlo y poder garantizar la seguridad del animal y de las personas.

A la par, la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires solicitó cautela a la población para evitar situaciones de riesgo y se le indicó a los vecinos que, en caso de ver al puma, lo reporten a los canales oficiales: el de Emergencias 911 y el de Defensa Civil 103.

En el lugar se encuentran trabajando equipos de las áreas de fauna, seguridad y Defensa Civil que realizaban guardias en la zona costera de Hudson.

Según pudieron determinar los especialistas gracias a las imágenes obtenidas, se trataría de un puma macho, joven y silvestre , es decir, que no estaba en cautiverio, sino que hay muchas probabilidades de que se haya desorientado y alejado de su hábitat. Además, se pudo establecer que se encuentra en buen estado de salud.

Los expertos advirtieron a los vecinos que en el caso de un posible encuentro con el animal, no se deben acercar ni atacarlo, mucho menos cazarlo, ya que es un delito.

Por otro lado, pidieron que no dejen a los perros en patios ni jardines y que, durante la noche, mantengan las luces prendidas.

Pese al trabajo que se viene realizando en las últimas horas, hasta el momento no hay novedades del puma.

Fuente: TN