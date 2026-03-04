Arquitectos recomiendan abrir las ventanas 10 minutos a esta hora: por qué cambia el aire de la casa

Aunque no es fácil de notar a simple vista, el aire de la casa puede acumular polvo y humedad que afectan la salud y el estado de ánimo. Por eso, los arquitectos aconsejan abrir las ventanas todos los días en un horario específico para renovar el ambiente.

Cuando ingresa aire del exterior, aumenta la concentración de oxígeno . Esto provoca una sensación de frescura inmediata y ayuda a que el cuerpo y la mente estén más activos.

Además, la ventilación diaria elimina partículas como polvo, ácaros y polen , que suelen quedarse flotando en los ambientes cerrados. Así, se reduce la contaminación interna y se previenen problemas respiratorios, sobre todo en personas alérgicas.

Por otro lado, ventilar a diario es fundamental para regular la humedad y renovar el aire interior . Abrir las ventanas todos los días permite que circule aire fresco, reduce la condensación y evita que se acumulen olores en ambientes como la cocina, el baño o los dormitorios. Así, el espacio se mantiene más seco, limpio y saludable.

Muchos arquitectos recomiendan hacerlo temprano a la mañana o al final de la tarde , según la época del año y el lugar donde vivís.

Con solo 10 minutos alcanza para renovar el aire sin que la casa pierda calor en invierno o se recaliente en verano.

Fuente: TN