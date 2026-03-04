La Justicia declaró culpable al joven de 18 años que mató a Kim Gómez en La Plata

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata declaró culpable al adolescente acusado de matar a Kim Gómez (7) durante un robo.

Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro dieron por probado que el joven tuvo responsabilidad penal en el hecho ocurrido el 25 de febrero de 2025.

Tobías Godoy, que hoy tiene 18 años, fue considerado como coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo.

La fiscalía había pedido 23 años y 4 meses de prisión . Mientras que la defensa insistió en que se trató de un homicidio culposo y solicitó 7 años. La pena se dará a conocer el 16 de marzo.

El papá de Kim, en la previa del veredicto, expresó: “Estoy tranquilo. Es un día importante. Esto marca un antes y un después. Los chicos no van a salir a lastimar como lo hicieron con mi nena”.

“ Me da un poco de pena el chico, no deja de ser un muchacho, pero tuvo la oportunidad de bajar a mi nena y no lo hizo. Ese segundo de lucidez no lo tuvo. Tiene que hacerse responsable”, agregó Marcos desde la puerta del tribunal.

“Hoy debería estar en la escuela, con sus amigos. ¿Dónde está la familia del chico para mostrar su empatía? Criaron un monstruo. No deberían pasar estas cosas. Los chicos pueden ser muy buenos, pero si no hacemos cosas como padres para ayudarlos, es muy complicado“, dijo entre lágrimas.

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025 , en la localidad de Altos de San Lorenzo , en La Plata. Kim Gómez viajaba en el asiento trasero del auto que manejaba su mamá cuando dos adolescentes la interceptaron para robarle el vehículo .

En medio del asalto, los delincuentes se subieron al auto y escaparon a toda velocidad, sin detenerse, a pesar de que la nena había quedado enganchada con el cinturón de seguridad .

Durante la huida, Kim fue arrastrada por varias cuadras por las calles del barrio. El recorrido terminó cuando el auto chocó, pero para ese momento la niña ya había sufrido gravísimas heridas . Murió poco después como consecuencia del arrastre.

Tras el crimen, los sospechosos fueron detenidos horas más tarde . Uno de ellos, por tener 17 al momento del hecho, fue el único que llegó a juicio oral y terminó siendo condenado. El otro menor tenía 14 años y fue declarado inimputable.

Fuente: TN