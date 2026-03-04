La pista alemana que puede ser clave en el caso del cuadro robado por los nazis que apareció en Mar del Plata

ZONALES

Ocho décadas después de haber sido robado durante el nazismo , el “Retrato de dama” volvió a quedar en el centro de la escena judicial argentina. La pintura, atribuida al italiano Giacomo Antonio Melchiorre Cerutti, apareció en una casa de Mar del Plata y abrió una compleja investigación que ahora busca respuestas en Alemania.

En las últimas horas, el fiscal Carlos Martínez solicitó una prórroga de 120 días para avanzar con medidas de prueba que podrían ser claves para reconstruir el recorrido de la obra.

El pedido, según indicó el diario La Capital , fue acompañado por todas las partes y ahora el juez federal Santiago Inchausti tendrá que decidir si extiende el plazo de la investigación.

Uno de los puntos centrales de la causa apunta a esclarecer el rol de Friedrich Kadgien durante el Tercer Reich. La fiscalía solicitó cooperación internacional a Alemania para que informe qué cargos o funciones ocupó entre 1933 y 1945.

La respuesta podría ser determinante para entender cómo la obra salió de Europa y terminó, décadas después, en una casa marplatense.

El caso salió a la luz cuando un diario neerlandés detectó el cuadro en una propiedad en venta en Mar del Plata. La casa pertenecía a una de las hijas de Kadgien , quien sostuvo que la familia compró la pintura legalmente en 1943, en un museo de Colonia.

Sin embargo, la obra formaba parte de la colección del galerista judío neerlandés Jacques Goudstikker , saqueada tras la invasión nazi a Ámsterdam.

De las casi 800 piezas robadas, la familia Goudstikker solo recuperó unas 350.

El “Retrato de dama”, valuado en 250.000 euros y cuya autenticidad fue confirmada por la Academia Nacional de Bellas Artes, sigue bajo custodia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta que se defina su destino final.

La investigación se amplió tras el hallazgo de otras pinturas en domicilios vinculados a la familia Kadgien. Ahora, la Justicia intenta determinar si esas piezas también fueron parte del botín nazi o si no tienen relación con la colección Goudstikker.

A diferencia del peritaje realizado sobre el “Retrato de dama”, estos estudios quedarían a cargo de la Secretaría de Cultura.

Además, se espera un informe técnico-histórico de la DAIA, que interviene como amicus curiae. El documento analizará los criterios internacionales para la restitución de bienes culturales robados por el nazismo y antecedentes similares.

Durante la misma audiencia, el fiscal pidió también prorrogar las medidas cautelares : congelamiento de cajas de seguridad, inhibición general de bienes y prohibición de salida del país con retención de pasaportes para los imputados, además de la obligación de no ausentarse de sus domicilios por más de 24 horas sin notificación.

Aunque la causa está caratulada como encubrimiento , no se descarta que la acusación se amplíe a delitos más graves , como lavado de activos, según el resultado de las pruebas pendientes.

Fuente: TN