“La familia está condenada a perpetua”: el mensaje del abogado de los padres de Kim Gómez tras el veredicto

NACIONALES

Luego de que el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata declarara culpable al adolescente que mató a Kim Gómez durante un robo, el abogado de la familia habló con TN y dejó definiciones contundentes sobre la condena contra Tobías Godoy . “Más allá de la pena, la familia está condenada a perpetua” , resumió.

“Esperamos una condena importante, en los términos que pidió la fiscalía”, sostuvo Jorge Bru , representante legal de los padres de la nena de 7 años, y destacó el trabajo del Ministerio Público. Según remarcó, la investigación fue “responsable, comprometida” y con elementos suficientes para que el tribunal imponga “el mayor de las penas posibles”.

El fallo fue dictado por los jueces Marcelo Giorgis , Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro , quienes dieron por acreditada la responsabilidad penal de Tobías Godoy, hoy de 18 años, por el delito de homicidio en ocasión de robo. La pena se conocerá el próximo 16 de marzo.

En diálogo con TN , Bru subrayó que el crimen “marca un antes y un después” por su gravedad y la crueldad con la que ocurrieron los hechos. “No esperamos otra cosa que un mensaje preventivo, para que estas cosas, en las que participan chicos, no vuelvan a ocurrir ”, afirmó.

El abogado también se refirió a la situación del segundo acusado, que fue declarado inimputable por su edad. Explicó que la reciente ley que baja la edad de imputabilidad no puede aplicarse al caso porque no es retroactiva.

“En el mejor de los escenarios, lo que cabe es una medida de seguridad en un régimen cerrado hasta la mayoría de edad ”, indicó, y advirtió que cualquier pedido de morigeración “no tiene sustento” por la gravedad del hecho. “ Lo máximo que esperamos es que esté detenido hasta los 18 años. Después va a caminar por las calles como nosotros”, dijo.

Sobre los padres de Kim, destacó el trabajo que están haciendo para mantener viva la memoria de su hija: “Están sacrificando todo lo que tienen para homenajear a una nena que era todo alegría. Es conmovedor ver cómo la comunidad los acompaña”.

Finalmente, Bru amplió el mensaje más allá del expediente judicial y apuntó a una responsabilidad colectiva. “ Esto tiene que servir para que los dirigentes dejen de echarse culpas. Hay que recuperar la educación, la cultura, y evitar que los chicos estén expuestos a estas barbaridades, ni de un lado ni del otro”, sostuvo.

Y cerró con una reflexión: “ El mundo cambió. Los chicos de 14 años de hoy no son los de hace 20 años. Si las cosas se hubieran hecho como corresponde, esto no habría pasado”.

Fuente: TN