Le robaron 20 millones de pesos y se llevó una sorpresa al descubrir al ladrón

NACIONALES

Un asalto a mano armada en la ciudad de Eldorado , cometido por tres encapuchados que se llevaron 20 millones de pesos, tuvo un giro imprevisto cuando la víctima acusó a uno de sus hijos de integrar la banda.

El hecho se produjo en un edificio de departamentos del kilómetro 8 de Eldorado, ubicada a 200 kilómetros de Posadas.

La víctima dijo que, a plena luz del día, tres personas que cubrían sus rostros con capuchas ingresaron portando armas y se apoderaron del dinero que guardaba en el lugar tras amenazarlo.

Para evitar una denuncia inmediata y así tener el tiempo necesario para escapar, los asaltantes le dijeron al comerciante que tenían secuestrada a su hija menor, una adolescente de 16 años .

Cuando el hombre pudo contactarse con la chica y corroborar que estaba bien, camino a la localidad de Wanda en un ómnibus interurbano, realizó la denuncia.

El comerciante, cuya identidad la Policía no reveló, aseguró ante los agentes haber reconocido a dos de los integrantes de la banda: uno era su hijo de 19 años que vive en Villa Alta, en Puerto Iguazú; y otro era un integrante de la Policía de Misiones que presta servicios en la ciudad de las cataratas.

La Justicia de Eldorado dispuso la inmediata detención del hijo de la víctima e intenta establecer si efectivamente participó del robo un policía o era una persona que sólo portaba el uniforme de la fuerza.

Los delincuentes contaban con información precisa sobre el dinero guardado en el departamento e incluso el lugar donde estaba escondido. Eso hizo que las sospechas sobre el hijo de la víctima tomaran mayor fuerza.

El joven fue localizado el fin de semana en Puerto Iguazú, donde vive. Allí fue apresado por la Policía de Misiones, que aún no pudo recuperar el dinero sustraído.

En las últimas horas el caso sumó nuevos ingredientes. Fuentes del entorno familiar habrían reconocido que la relación entre la víctima y su hijo no pasaba por el mejor de los momentos y que había reclamos cruzados por diferentes sumas de dinero.

La Policía realizó un relevamiento en la zona donde ocurrió en el hecho en busca de imágenes de cámaras de seguridad que hayan captado la llegada o salida de los asaltantes y en qué vehículo se movilizaban.

Fuente: Clarín