Video: se incendió una camioneta y vecinos apagaron las llamas a “sodazos” en pleno centro de Pergamino

NACIONALES

Un episodio tan dramático como insólito ocurrió en las últimas horas en Pergamino , en la provincia de Buenos Aires, cuando el conductor de una camioneta sufrió un principio de incendio en su vehículo y debió recurrir a una solución improvisada junto a vecinos para evitar que el fuego se propagara.

El hecho, que ocurrió en la intersección de Boulevard Ameghino y Boulevard Alsina, quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, aunque afortunadamente no hubo heridos y los daños fueron parciales.

Según relataron testigos, el incendio se habría originado en la zona del motor , posiblemente a raíz de un desperfecto mecánico o eléctrico. En cuestión de segundos comenzó a salir humo negro desde el capot, lo que generó preocupación entre quienes transitaban por el lugar.

Ante la urgencia y la ausencia inmediata de un matafuegos , el conductor y algunos vecinos decidieron intervenir para intentar controlar la situación mientras se esperaba la llegada de ayuda.

La escena tomó un giro inesperado cuando varios vecinos comenzaron a traer sifones de soda y los utilizaron para arrojar el contenido sobre el motor en llamas. Con una coordinación improvisada, fueron vaciando los sifones uno tras otro sobre el foco del incendio.

La presión del gas y el agua gasificada ayudaron a reducir las llamas y el humo, lo que permitió controlar el incendio antes de que se extendiera al resto del vehículo.

El momento fue grabado por un vecino con su teléfono celular y el video comenzó a circular rápidamente por WhatsApp y redes sociales de la ciudad , donde muchos usuarios destacaron el ingenio de quienes participaron para evitar que el incidente pasara a mayores.

De acuerdo con la información disponible, no se registraron personas heridas y los daños en la camioneta quedaron limitados principalmente al sector del motor , donde se habría originado la falla.

Fuente: TN