Hay alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras dos provincias para hoy, lunes 9 de marzo

NACIONALES

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en algunas zonas de Buenos Aires, Formosa y Misiones para hoy, lunes 9 de marzo.

Además, rige una alerta amarilla por lluvias para algunos sectores de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego .

Las zonas se verán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h .

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm , que pueden ser superados de manera puntual.

Las áreas serán afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm , pudiendo ser superados en forma local.

Para conocer el detalle actualizado por localidad , con los horarios y el nivel de alerta vigente en cada provincia, se puede consultar el apartado de alertas meteorológicas , donde se publica la información oficial correspondiente a cada región.

Fuente: TN