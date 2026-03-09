El Gobierno oficializó a Santiago Viola como secretario de Justicia y a Sebastián Amerio como procurador del Tesoro

El Gobierno oficializó la designación de Santiago Viola como secretario de Justicia y nombró a Sebastián Javier Amerio como procurador del Tesoro de la Nación, en el marco de una reorganización de cargos dentro del área jurídica del Poder Ejecutivo. Este movimiento se produce tras el desembarco de Juan Bautista Mahiques como nuevo titular del Ministerio de Justicia. Este lunes también se determinó que Viola pase a ser el representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura . Los cambios quedaron formalizados mediante decretos publicados en el Boletín Oficial.

Las decisiones se instrumentaron a través de los decretos 141, 142 y 143/2026, firmados por el presidente Javier Milei y Mahiques . Las normas aceptan la renuncia de Amerio al cargo de secretario de Justicia y disponen la designación de Viola en esa función a partir del 6 de marzo .

El mismo esquema se aplica en el Consejo de la Magistratura . El decreto 142/2026 acepta la renuncia de Amerio como representante del Poder Ejecutivo ante ese organismo y designa en su reemplazo a Viola.

En paralelo, el decreto 143/2026 establece cambios en la Procuración del Tesoro de la Nación. La norma acepta la renuncia de Santiago María Castro Videla y designa en ese cargo a Amerio a partir del 6 de marzo. El mismo decreto dispone además que Castro Videla pase a desempeñarse como subprocurador del Tesoro .

En este mismo proceso de reorganización en la cartera de Justicia del gabinete nacional, el pasado jueves se formalizó la designación de Mahiques. En ese caso, la normativa también determinó la dimisión de Mariano Cúneo Libarona .

Santiago Viola, según informó LA NACION , trabaja codo a codo con Karina Milei desde los inicios del proyecto libertario, como apoderado de La Libertad Avanza , y se presentó en los tribunales como su abogado personal en la causa por presunto espionaje contra ella.

Viola es hijo de Claudia Balbín , una abogada conocida en los tribunales por sus vínculos con el mundo judicial. Integró un selecto grupo que se reunía con frecuencia en el Hotel Presidente en el que estaban, entre otros, el entonces juez Rodolfo Canicoba Corral y Miragaya . Canicoba nombró a Viola interventor en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuando se investigaba al líder gremial Omar “Caballo” Suárez.

Por otra parte, Viola, de 38 años , estuvo imputado en una causa en los tribunales de Comodoro Py acusado de haber plantado testigos falsos que dijeron haber visto al juez federal Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos para reunirse con Cristina Kirchner (algo que se probó que era falso). En ese entonces, Viola era abogado defensor de los hijos de Lázaro Báez y quería correr a Casanello de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la que Báez y sus hijos terminaron condenados.

Ese expediente finalmente fue cerrado por la Cámara Federal de Casación. Lo resolvieron los jueces de la Sala 4 de la Casación, Mariano Borinsky , Javier Carbajo y Ángela Ledesma .

Fuente: La Nación