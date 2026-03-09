Con la presencia de Milei, el Gobierno presenta en Nueva York la “Argentina Week”, su gran apuesta para atraer inversiones

NUEVA YORK.- La capital financiera de Estados Unidos se convertirá desde hoy, y hasta el próximo jueves, en el escenario de la gran apuesta del Gobierno para promover su agenda de captación de inversiones en este país , con la presencia del presidente Javier Milei , quien pasó el domingo en Nueva York ya con el foco puesto en la “Argentina Week” .

Con el desembarco en esta ciudad de una nutrida comitiva de funcionarios, gobernadores, inversores y empresarios de sectores estratégicos, el Gobierno presenta hoy, en la sede del consulado argentino en Nueva York, el evento que se presenta como una vidriera para los negocios en el país.

El jefe de gabinete, Manuel Adorni , quien llegó a esta ciudad junto al Presidente tras el paso por una cumbre convocada por Donald Trump en Miami, será el encargado esta noche, con una recepción desde las 19 (hora local, las 20 en la Argentina), de dar la campanada inicial para la “Argentina Week” , que tendrá el martes y el miércoles sus jornadas centrales.

El líder libertario viajó a Nueva York acompañado además por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y por el canciller Pablo Quirno. Aquí se han ido sumando otros funcionarios.

El ministro de Economía, Luis Caputo ; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili ; el viceministro de Economía, José Luis Daza ; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , y el ministro de Salud, Mario Lugones , participarán del evento organizado por la embajada argentina en Estados Unidos, JP Morgan, Bank of America y Kaszek, con respaldo de la Cancillería.

La iniciativa del Gobierno tendrá como sedes el nuevo edificio del JP Morgan , el Bank of America y el consulado argentino , y combinará paneles estratégicos con side events y múltiples reuniones privadas simultáneas.

En ese marco, este lunes al mediodía se desarrollará un almuerzo en la sede del Americas Society y Council of the America (AS/COA). Está pautado que participen Caputo y 10 gobernadores , cuya presencia es mostrada por el gobierno argentino como una señal política hacia la administración libertaria.

Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Figueroa (Neuquén), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Alberto Weretilneck (Río Negro) figuran en la lista de oradores para el encuentro privado en la sede del AS/COA, en el Upper East Side.

Milei, por su parte, tendrá otra agenda este lunes, antes de su discurso ante ejecutivos e inversores el martes a las 9 (hora local) , cuando será presentado por Jamie Dimon, CEO de JP Morgan , en la sede de ese banco en Manhattan.

El Presidente tiene previsto disertar desde las 13 (hora local, las 14 en la Argentina) en la Universidad Yeshiva , y por la noche participará de la gala anual J100 de The Algemeiner, un diario basado en Nueva York que agasajará a personalidades que “influyen positivamente en la vida judía”.

El domingo, el mandatario visitó por la mañana la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch” , actividad reservada que suele hacer cuando viaja a Nueva York.

El lugar, conocido como el Ohel , es un santuario en Queens que recibe peregrinos de todo el mundo y Milei lo ha visitado en otras ocasiones en momentos de inflexión política o personal .

El Presidente estuvo acompañado por Quirno , Karina Milei y Adorni . Este domingo, la comitiva volvió al hotel en el que se aloja, sobre la Quinta Avenida, cerca de las 13.30 (hora local). No tuvo otras actividades oficiales durante el día.

La presencia del mandatario en el evento en Nueva York buscará también reforzar la alianza que el Gobierno tiene con la administración Trump , su principal aliado internacional, y dar una señal de confianza al mundo financiero y a los inversores . Participarán el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas , y algunos funcionarios norteamericanos. También se sumará a un panel la presidenta del New York Stock Exchange (NYSE), Lynn Martin .

Según informaron los organizadores, el evento tendrá un lleno completo. A medida que pasaron los días, señalaron, tuvieron que rechazar pedidos por tener la capacidad agotada.

El evento busca sobre todo promocionar oportunidades en sectores estratégicos como energía, minería y economía del conocimiento , y afianzar los vínculos con el sector financiero de Estados Unidos.

“Me parece fantástica la idea de la ‘Argentina Week’. Me refiero a reunir a todos esos grupos para analizar a fondo las oportunidades en la Argentina . Y, quién sabe, quizás hagamos algún anuncio", señaló a LA NACION Simon Trott , director ejecutivo de Rio Tinto , una de las mayores empresas mineras que tiene varias inversiones en el país.

El martes, tras su discurso en el JP Morgan, Milei partirá al mediodía junto con Quirno hacia Chile, donde asistirá a la asunción presidencial de José Antonio Kast .

