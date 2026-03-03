Video: ladrones abrieron el portón de una casa y en menos de tres minutos se llevaron una camioneta

NACIONALES

Un grupo de al menos cuatro delincuentes robó una camioneta de un garaje en menos de tres minutos en Mar del Plata y toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió este martes a las 3:50 en una casa ubicada en el barrio Santa Celina , a pocos kilómetros del Cementerio Parque.

Los ladrones, uno de ellos en moto, entraron al domicilio y fueron directo al fondo, donde estaba estacionada una Ford Eco Sport.

Sin perder tiempo, los sospechosos empezaron a empujar la camioneta para sacarla marcha atrás , maniobra que les llevó aproximadamente tres minutos . En el video se puede ver cómo, a pesar de las dificultades, lograron llevarse el vehículo.

Los vecinos de Santa Celina aseguran que la situación es insostenible y que los delitos se repiten a cualquier hora.

“ Esto es zona liberada. La semana pasada entraron a 4 domicilios : en uno estaba la señora y se llevaron el televisor y demás objetos de valor. Es terrible lo que está pasando porque estos andaban en moto, pero hubo otros robos en que iban en un auto blanco, robando en las casas”, le contó uno de los vecinos a 0223 .

Fuente: TN