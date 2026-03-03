Un estudiante argentino, campeón en la NASA con un proyecto de minería sustentable en Marte

NACIONALES

Un alumno de 16 años de la Ciudad de Buenos Aires fue distinguido en Estados Unidos tras consagrarse en el primer puesto en una competencia internacional de robótica organizada en el marco del Space Academy Camp, un programa educativo vinculado a la NASA. Su equipo presentó una propuesta innovadora orientada a la extracción sostenible de recursos en Marte y obtuvo el primer puesto entre participantes de distintos países.

Se trata de Matías Trufelman, estudiante de cuarto año de la Escuela Secundaria Scholem Aleijem, en Villa Crespo, quien integró el grupo que diseñó y programó un robot capaz de recolectar minerales del suelo marciano, procesarlos y proyectar un esquema de comercialización viable a futuro.

El desafío planteado por la competencia no se limitaba a la ingeniería. Los equipos debían combinar robótica, programación y análisis estratégico con criterios de sustentabilidad y planificación económica. En ese marco, la propuesta del equipo argentino se destacó por abordar tanto el aspecto técnico —la extracción y procesamiento en condiciones extremas— como la construcción de una cadena de suministro pensada para minimizar impacto y maximizar eficiencia en un escenario de exploración espacial.

“El objetivo era pensar una solución integral. No solo cómo extraer minerales, sino cómo hacerlo de manera sostenible y económicamente posible en el largo plazo”, explicó el joven tras la premiación.

Desde la organización del campamento subrayaron la creatividad, el enfoque innovador y la capacidad de trabajo colaborativo del grupo ganador, y remarcaron la importancia de fomentar vocaciones científicas tempranas frente a los desafíos tecnológicos del futuro .

En la escuela porteña celebraron el logro como resultado de un proyecto educativo que integra ciencia, tecnología y pensamiento crítico. La directora de Estudios del nivel secundario, Débora Pessah, destacó que el alumno “ha demostrado un interés constante por la astronomía y la robótica”, participando en olimpiadas científicas y presentando trabajos en la feria anual de ciencias de la institución.

El estudiante también fue orador en actividades académicas internas, donde analizó la obra Crónicas Marcianas desde una mirada científica, vinculando literatura y exploración espacial.

Para Matías, la experiencia fue “inolvidable” y marcó un punto de inflexión en su vocación. Aseguró que continuará desarrollando proyectos relacionados con la robótica y la exploración espacial, apoyado por su familia y su comunidad educativa.

El reconocimiento vuelve a poner en primer plano el talento joven argentino en disciplinas STEM y el creciente interés de estudiantes locales por la innovación aplicada a la ciencia espacial.

Fuente: Clarín