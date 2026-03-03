Florencio Varela: un camionero atropelló a un adolescente que iba en bicicleta y se dio a la fuga

NACIONALES

Un adolescente de 17 años que iba en bicicleta fue atropellado por un camión y quedó internado en estado delicado.

El hecho ocurrió este lunes, minutos antes de las 16. Tras el incidente, el conductor se dio a la fuga y aún no ha sido identificado por la Policía.

En la grabación de una cámara de seguridad se puede observar que la víctima, identificada como Ariel, iba cerca de la vereda y el camión se trasladaba a centímetros de distancia de él.

En un instante, el chico cayó y fue atropellado. En el video, se puede apreciar que al menos dos ruedas lo golpearon en la cabeza .

Este martes, en diálogo con Mediodía Noticias, Martín Rasal, el tío del joven, pidió a la comunidad que comparta información que le permita a la familia ubicar al camionero .

“Como ven en el video, le dio un fuerte golpe y al atropellarlo, lo deja tirado y se da la fuga. Nunca frenó, ni tocó bocina , ni nada, y siguió de largo", reclamó Rasal.

En cuanto a la salud del joven, el tío indicó que está internado en terapia intensiva y tiene “la cabeza y todo el cuerpo golpeados”. Al momento de la entrevista con Eltrece, la familia seguía a la espera del parte médico y el resultado de una tomografía.

En tanto, Rasal agradeció a un policía que auxilió al adolescente. “La ambulancia no llegaba y pasó un coche, una pareja, justo era un oficial de la fuerza, Ariel Vera y su mujer. Les doy las gracias porque lo subieron en el auto y lo llevaron al hospital. Gracias a él, mi sobrino está vivo”, resaltó.

En las últimas horas, TN tuvo acceso a un nuevo video donde se puede apreciar con más detalle el camión de carga. Sin embargo, el conductor no ha sido identificado.

Fuente: TN