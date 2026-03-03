Detuvieron a un hombre acusado de haber estafado a Aerolíneas Argentinas por casi medio millón de dólares

NACIONALES

Un hombre fue detenido acusado de haber estafado a Aerolíneas Argentinas por casi medio millón de dólares a través de una presunta maniobra con el programa de beneficios de la empresa.

Según la investigación, el sospechoso -identificado como Juan Ignacio Veltri - habría obtenido de manera ilegal 16 millones y medio de millas , que luego utilizaba para emitir pasajes, en su mayoría en clase ejecutiva o primera clase.

El caso se inició luego de que se detectaran movimientos irregulares en el sistema de acumulación de millas , que permite a los pasajeros sumar puntos cada vez que compran un pasaje y canjearlos por vuelos u otros premios.

Durante una investigación, se descubrió que esta maniobra se habría extendido durante dos años, entre enero de 2023 y el mismo mes de 2025 , lo cual generó un perjuicio millonario para la empresa.

Por otra parte, las pericias informáticas permitieron reconstruir los movimientos de las operaciones y determinar que los canjes se repetían en determinadas rutas internacionales . Entre los destinos más frecuentes figuraban las ciudades de Madrid , Roma y Cancún , con salida siempre desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Según la acusación, Veltri solo habría pagado una suma de $205.000 a cambio de casi 17 millones de millas. De acuerdo a lo publicado en sus redes sociales, el sospechoso se dedicaba a generar contenido sobre viajes en sus cuentas de Instagram, TikTok y Youtube.

La causa está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan y del juez Sebastián Casanello , quienes ordenaron la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA) para profundizar el análisis técnico.

Además del principal acusado, los investigadores analizan el posible vínculo de al menos otras 50 personas que podrían haber participado en la operatoria.

Fuentes del caso indicaron que ahora se busca establecer si el fraude fue cometido desde dispositivos particulares o si existió una estructura organizada detrás de las operaciones.

Fuente: TN