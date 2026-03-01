Video impactante: así fue el momento en el que colapsó parte del escenario en el boliche de Costanera

Un video registró el momento exacto en que se produjo el derrumbe de parte del escenario en un boliche de Costanera . Las imágenes, grabadas por personas que estaban en el lugar, muestran cómo la estructura colapsa de manera repentina en medio del evento la madrugada de este domingo.

En la filmación se ve a los presentes intentar alejarse rápidamente de la zona afectada mientras otros ayudan a quienes habían quedado más cerca del sector del derrumbe. Hubo 15 heridos y 700 personas fueron evacuadas.

La dramática escena ocurrió en el local bailable Archi Club, ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado 6551. Según pudo saber TN , también una estructura de luces se cayó encima de las mesas ocupadas por los presentes.

Las víctimas fueron asistidas por el SAME, siendo cinco de los heridos trasladados al Hospital Pirovano, Rivadavia y Fernández, donde los diagnosticaron con politraumatismos.

Fuente: TN