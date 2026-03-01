Poner cáscaras de limón en el horno apagado: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo

NACIONALES

El horno es uno de los electrodomésticos que más olores acumula en la cocina, incluso cuando está apagado. Restos de comidas, grasa y vapores de preparaciones anteriores pueden impregnar su interior y generar aromas persistentes que se sienten cada vez que se abre la puerta.

En este contexto, especialistas en limpieza hogareña y trucos caseros recomiendan un método simple y natural que se volvió cada vez más popular: poner cáscaras de limón en el horno apagado para neutralizar olores, perfumar el ambiente y mejorar la higiene sin recurrir a productos químicos.

Las cáscaras de limón contienen aceites esenciales naturales, como el ácido cítrico y el limoneno, conocidos por su efecto desodorizante, antibacteriano y refrescante. Estos compuestos ayudan a neutralizar olores fuertes y a reducir la sensación de encierro típica de los hornos poco usados.

Cuando se colocan dentro del horno apagado, las cáscaras liberan su aroma de forma progresiva, absorbiendo olores desagradables como los de comidas muy condimentadas, carnes o preparaciones con grasa.

Especialistas en limpieza natural destacan que las cáscaras de limón:

Por eso, se consideran una alternativa simple y ecológica para el mantenimiento cotidiano de la cocina.

Este método es ideal para usar después de cocinar comidas con olores intensos o cuando el horno no se utiliza con frecuencia.

Gracias a estas propiedades, las cáscaras de limón se consolidan como un recurso práctico para mantener el horno sin olores y la cocina más agradable. Usadas con regularidad, ayudan a reforzar la limpieza general del ambiente.

Además, el aroma cítrico suele resultar poco atractivo para insectos, por lo que mantener el horno y la cocina libres de olores fuertes también contribuye a prevenir su presencia. Como siempre, una rutina de limpieza integral sigue siendo clave para un hogar más ordenado y saludable.

En el caso del horno, es importante asegurarse de que esté completamente apagado y frío antes de aplicar este truco. Las cáscaras de limón también pueden combinarse con otras frutas cítricas para variar el aroma.

Fuente: TN