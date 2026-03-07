Victoria Villarruel viajó con agenda propia a la Vendimia y Cornejo la recibió incómodo

NACIONALES

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajó a los festejos de la Vendimia. Lo más comentado fue el frío saludo y la evidente incomodidad del gobernador Alfredo Cornejo (UCR) al tener que compartir el escenario de la principal fiesta provincial con la enemiga pública del presidente Javier Milei.

Desde las últimas elecciones legislativas, cuando los radicales que gobiernan Mendoza se aliaron con la administración libertaria y ganaron con el 53% de los votos, los elogios a Milei y su gabinete van in crecendo .

Es recíproco: Milei invitó a Cornejo a viajar a Estados Unidos. Este domingo el gobernador mendocino se sumará a la comitiva que participará del Argentina Week, en Nueva York.

Organizado por JP Morgan, Bank of America, la Embajada Argentina en los Estados Unidos y el fondo Kaszek, el encuentro se realiza entre el 9 y el 11 de marzo, con el Gobierno de Argentina, empresarios y referentes financieros de todo el mundo.

Otros diputados libertarios se han sumado a los festejos vendimiales: el mendocino Luis Petri, el presidente de Diputados Martín Menem, quien está con su primo Eduardo "Lule" Menem (subsecretario de la Presidencia), Luis Correa Llano (presidente de LLA en Mendoza), Karen Reichardt y Virginia Gallardo, entre otros.

Frente a la crisis de la agroindustria y problemas financieros que atraviesan bodegas y productores, con caída del consumo, menos producción y sobrestocks que superan los 10 meses, Cornejo mencionó como prioridad económica "acceder a crédito competitivo, condiciones de sanidad frente al cambio climático y una política hídrica". Dijo que trabaja para asegurar esas condiciones, aunque la "macroeconomía" depende del gobierno nacional.

Con agenda propia , que incluyó visita a productores de uva del Valle de Uco, la vicepresidenta recorrió distintas zonas de Mendoza desde que aterrizó el viernes por la mañana.

Este sábado al llegar al desayuno de la Coviar, cruzó unas pequeñas palabras con la televisión de Mendoza. "No estoy incómoda, me siento como en casa", le dijo al Canal 9.

Villarruel evitó hablar del reciente cruce con Luis Petri después de la asamblea legislativa del Congreso. Petri dijo que la vicepresidenta “apostó al fracaso del Gobierno” y la jefa del Senado lo acusó de “vecina chusma” y de “los trencitos de la alegría con Milei”.

Al ser consultada por estas acusaciones del diputado y exministro de Defensa, Villaruel dijo: " No voy a hablar de esa persona , creo que simplemente las cosas que se dicen deben ser respondidas en la Justicia o demostradas".

En el cambio de mandato en la Corporación Vitivinícola Argentina de Mario González al cooperativista Fabián Ruggeri, el nuevo titular habló de la necesidad de vender más, ser competitivos y ganar mercados. Hizo una mención al impacto positivo que causó la mención de Leo Messi sobre su gusto de combinar un vaso de vino con Sprite.

"Hace poco Lionel Messi lo expresó de una forma muy simple: 'Tómalo como quieras'", mencionó Ruggieri. Y aseguró que la industria trabaja para atender las demandas de los consumidores y las nuevas tendencias de mercado, como la reducción del contenido alcohólico de los vinos".

El saliente presidente de Coviar destacó la decisión de promover al Torrontés Riojano, como nuevo estandarte de variedad blanca ante el liderazgo logrado el Malbec. "Su fortalecimiento contribuye a la diversificación de la oferta, a la profundización de la identidad varietal nacional y a la apertura de nuevos segmentos de mercado para los vinos blancos", dijo González.

Se cumplen 90 años de la Fiesta de la Vendimia y el mal tiempo le ha jugado en contra a Acto Central, el espectáculo que se hace en el teatro griego Frank Romero Day, junto al cerro de la Gloria, en el parque general San Martín, y que fue suspendido por pronóstico de fuertes lluvias.

Fuente: Clarín