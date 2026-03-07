La jueza Eugenia Capuchetti indaga esta semana al diputado K Horacio Pietragalla en una causa por antisemitismo

NACIONALES

La jueza federal María Eugenia Capuchetti indagará esta semana como sospechoso al ex secretario de Derechos Humanos y diputado nacional K Horacio Pietragalla Corti en una causa en la que se lo investiga por reiteradas expresiones antisemitas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público .

Se trata del mismo diputado que la semana pasada durante el debate por la reforma laboral depositó, en un actitud prohibida por los reglamentos, una cadena en el atril del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.

El fiscal federal Ramiro González había solicitado el llamado a declaración indagatoria para el diputado de la Nación -Unión Por la Patria- y ex secretario de Derechos Humanos -durante el mandato del presidente Alberto Fernandez-, Pietragalla Corti , en el marco de una causa iniciada por una denuncia del ex diputado del PRO Waldo Wolff.

La citación se corresponde a la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público e infracción a la Ley de Medidas contra Actos Discriminatorios (Ley 23.592).

El hecho ocurrió el 15 de mayo de 2023, cuando Pietragalla, ejerciendo su cargo oficial , utilizó las redes sociales para referirse al 75° aniversario de la creación del Estado de Israel como un "proceso de colonización, ocupación y despalestinización, conocido como la "Nakba"" . En esa oportunidad, inauguró en la propia Secretaría la muestra fotográfica “Memorias de una catástrofe continua”, acompañado por el encargado de Negocios de la Embajada de Palestina.

En su denuncia, Waldo Wolf manifestó que “sostener que la existencia de Israel es un proceso colonizador y racista conforma aquello que nuestro propio Gobierno Nacional define (mediante la Resolución 114/2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, en los términos de lo previsto en el art. 8 de la ley 24.156) como antisemitismo ”.

Para el fiscal González, existen méritos suficientes para considerar que estas publicaciones promovieron la discriminación y el antisemitismo contra la colectividad judía. El dictamen se apoya en informes de la DAIA, que expresó que es “…un hecho sin precedentes en la historia democrática argentina , el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, criminalizó al Estado de Israel y deslegitimo su derecho a la existencia …”

or su parte, la Organización Sionista Argentina y el Observatorio sobre la Lucha contra el Antisemitismo de la UBA, coincidieron en que los dichos de Pietragalla criminalizan y deslegitiman el derecho a la existencia de Israel, señalando especialmente que la " responsabilidad institucional de quien ocupa el cargo de Secretario de Derechos Humanos implica un deber reforzado de prudencia en sus declaraciones, y en este caso, dichas manifestaciones afectan la credibilidad del sistema de protección de derechos humanos en el país".

Además, se señala que estas expresiones contradicen la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), la cual fue adoptada oficialmente por el Estado argentino mediante la Resolución 114/2020 .

Este pedido de indagatoria se suma a una serie de antecedentes donde la conducta y discurso de Pietragalla han sido objeto de fuertes críticas por parte de organismos internacionales y sectores de la oposición.

En enero de 2023, Human Rights Watch (HRW) publicó un duro informe alertando sobre la ofensiva del Gobierno contra la independencia judicial y la libertad de expresión en Argentina . Pietragalla descalificó el reporte asegurando que tenía una "mirada parcial" e "inconsistencias". Ante esto, Tamara Taraciuk, directora de HRW, calificó la respuesta oficial como un intento evidente de intimidar a la justicia y un "atropello al estado de derecho".

El informe de HRW ya advertía que funcionarios de alto nivel, incluido Pietragalla, utilizaban una "retórica hostil" contra jueces y fiscales que investigaban hechos de corrupción o dictaban fallos contrarios a los intereses del Ejecutivo. En ese sentido, la organización internacional remarcó que el intento de juicio político a la Corte Suprema representó un grave ataque a la división de poderes.

Más recientemente, en febrero de este año , Pietragalla generó un fuerte repudio en el Congreso durante el debate por la baja de la edad de imputabilidad. El exfuncionario lanzó una polémica frase basada en un libro de César González, afirmando que un niño "empezó a ser digno cuando empezó a delinquir" . Esta "bestial justificación", como fue calificada por sectores parlamentarios, provocó cruces directos con diputados como Cristian Ritondo, quien señaló que es inaudito escuchar en el recinto que "la delincuencia dignifica".

Con el llamado a indagatoria actual, la justicia busca determinar si Pietragalla, desde su rol institucional, traspasó los límites de la libertad de expresión para incurrir en actos discriminatorios que comprometen los compromisos internacionales de Argentina en materia de derechos humanos.

Fuente: Clarín