Viajes a Dubai y operaciones desde “La Cueva”: quién es el acusado de la estafa con millas a Aerolíneas Argentinas

NACIONALES

Juan Ignacio Veltri tiene 30 años, es programador e hincha de San Lorenzo de Almagro. En su página web se presenta como “Desarrollador Full Stack Senior”, con experiencia avanzada en distintos lenguajes de programación. A su oficina la denomina “La Cueva” , pero no todo era trabajo para él, también tiene tiempo para viajes y ocio. Al menos hasta este martes.

En el último año y medio visitó Dubai, Roma, Madrid, Punta Cana , entre otros destinos internacionales. Entre diciembre de 2023 y enero de 2025 emitió 65 tickets de vuelo , para él y para terceros, en Aerolíneas Argentinas.

Veltri fue sorprendido en la madrugada de este martes por una brigada del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina que irrumpió en su departamento de Pedro Elizalde al 400, en Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

Lo estaban buscando por reiteradas estafas a Aerolíneas Argentinas por un monto cercano a 500 mil dólares . El modus operandi consistió en adquirir millones de millas y canjearlas por pasajes a varios destinos turísticos internacionales durante los últimos años.

“Era una vulnerabilidad del sistema de seguridad informática en la página de Aerolíneas Plus. Alteraban datos y parámetros y podían modificar el precio de los boletos o la cantidad de millas”, dijo a Clarín una fuente de la investigación.

A Veltri se lo acusó de adquirir de manera fraudulenta 16.595.000 millas , por tan solo 205.680 pesos. “Es la mayor cantidad de millas adquiridas”, completó la fuente.

Esto habría generado a la aerolínea un perjuicio estimado en aproximadamente 493.800 dólares. Se investiga a más de 50 personas vinculadas a movimientos similares .

La compañía adoptó medidas de manera inmediata: anuló transacciones fraudulentas, bloqueó las cuentas, invalidó los pasajes emitidos y colocó a los titulares de esas cuentas en la WatchList , es decir, un listado de pasajeros no habilitados para volar.

A fines del 2025 se presentó la denuncia ante la fiscalía especializada en cibercrimen (Ufeci), que judicializó el caso.

El fiscal federal Guillermo Marijuan, a cargo de la causa, no descarta estar en presencia de otros delitos como el lavado de dinero . El expediente tramita ante el Juzgado Federal N° 9 del juez Sebastián Casanello, quien lo indagó por la tarde.

El acusado se negó a declarar . Seguirá detenido por "defraudación a la Administración Pública" y "defraudación genérica mediante manipulación de sistema informático", entre otras delitos que se le podrían endilgar.

En el allanamiento la Policía secuestró dos notebooks, dos celulares y dos discos rígidos externos , además de documentación, que será analizada por la Justicia.

Juan Ignacio Veltri tiene un homónimo que es influencer, a quien se lo señaló en un primer momento como el acusado de la millonaria estafa. Lejos de ser Youtuber, al Veltri detenido también lo vinculaba el mundo virtual.

En su perfil de Facebook, el acusado publicó varias fotos en las que mezcla su trabajo con tiempo de ocio. Dentro de un jacuzzi o cenando en Puerto Madero. O brindando una conferencia o con sus compañeros de trabajo.

“Perseveras y triunfarás” , es uno de los mensajes que acompañan una foto de él.

En su Instagram las publicaciones son más recientes. En escasos cinco posteos hay fotos de él en Dubai , vestido como un jeque árabe; en Punta Cana , República Dominicana; en Cancún , la costa de México y en Bariloche, al sur de la Argentina.

No faltan las fotos en París , con la Torre Eiffel o el Museo de Louvre de fondo; en una playa en Miami o arriba de un yate disfrutando de un trago o haciendo wakeskate.

Su último viaje fue al Cosquín Rock, donde disfrutó de las presentaciones de Morat, Airbag y Las Pastilla del Abuelo, entre otras bandas.

Oriundo de Ciudadela, en Tres de Febrero, Veltri posee en sus registros laborales como empleador a la empresa multinacional MercadoLibre desde octubre de 2017 hasta enero de 2022. En sus redes publicó fotos dando una charla y junto con sus compañeros.

También aparece como empleador la firma Pomelo, que según su página web, se presentan como “líderes en tecnología financiera para la emisión, procesamiento y gestión de pagos con tarjetas” en América Latina. Su paso por la firma fue entre febrero del 2022 hasta diciembre del 2024.

En la actualidad era programador independiente . Según sus propias palabras se presentaba como: “Desarrollador Full Stack Senior con amplia experiencia en fintech y plataformas de pago. Experto en arquitecturar aplicaciones escalables usando React, TypeScript y Node.js. Historial comprobado liderando proyectos críticos, implementando soluciones de monitoreo avanzadas y optimizando experiencias de desarrollador. Apasionado por construir aplicaciones robustas, seguras y de alto rendimiento”.

Fuente: Clarín