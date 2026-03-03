“Estamos vivos, pero en la calle”: angustia y dudas de los evacuados por el derrumbe en el barrio Estación Buenos Aires

NACIONALES

En las primeras horas del día, el complejo habitacional Estación Buenos Aires, del plan ProCreAr, se convirtió en escenario de caos y desolación. El derrumbe obligó a evacuar a cientos de vecinos que hoy enfrentan una realidad inesperada: no saben dónde pasarán la noche ni qué ocurrirá con sus viviendas . El alivio por estar vivos convive con la angustia de haber perdido su lugar seguro.

Luz y Lourdes, hermanas y propietarias, lo expresan a Clarín con crudeza: “Pasar de tu casa, tu lugar seguro, a no tener nada y no saber cómo resolverlo, ¿a dónde corrés en una situación así?” Con ellas vivían cuatro hermanos, cuatro perros y dos gatos. Apenas pudieron rescatar a los animales y algunas pertenencias en los cinco minutos que les dieron los bomberos.

“Es nuestra casa, nuestro esfuerzo de años. No sabemos si lo perdimos todo o no, porque todo es tan incierto que lo único que sentimos es incertidumbre”, agregan.

Roberto, vecino de la Torre A, intenta mantener la calma: “Lo más importante es que no hubo pérdidas humanas. Lo material es secundario, pero la angustia está. Somos cuatro en casa, con mi esposa, mis dos hijas y la perrita, y no sabemos dónde vamos a pasar la noche”. Relata que recién horas después pudieron subir a retirar lo esencial: teléfonos, documentos, alguna ropa. “Nos dieron entre cinco y seis minutos. Algunos vecinos dejaron hasta los gatitos adentro”, recuerda.

Elizabeth, también propietaria, se quiebra al hablar: “Al principio tratábamos de mantener la calma, pero a medida que pasan las horas caes en la cuenta: es nuestra vivienda, nuestro techo, y estamos en la calle ”. Su familia, con dos perros y un auto afectado en la cochera, comparte la misma incertidumbre: “Nos tomaron los datos, teléfonos, cantidad de personas y mascotas, pero hasta ahora no hay una solución concreta”.

La respuesta oficial en el lugar, hasta el momento, se limita a un censo para relevar la cantidad de personas y animales afectados. Luego, según informaron, se comunicarán vía WhatsApp . Los vecinos esperan definiciones sobre si serán alojados en hoteles, carpas o algún otro espacio transitorio. “Nos dijeron que esperemos. Nada más” , repiten.

Entre los afectados, las realidades son dispares. Algunos lograron refugiarse en casas de familiares o amigos, pero muchos otros no tienen dónde ir y permanecen a la espera de una solución. Esa diferencia acentúa la sensación de incertidumbre: mientras unos encontraron un techo transitorio, otros siguen sin saber dónde pasarán la noche ni los días que vienen.

Más allá de esas diferencias, todos comparten la misma preocupación: el futuro de sus hogares. Nadie sabe aún si podrán regresar, si las viviendas serán reparadas o si deberán empezar de nuevo en otro lugar. Esa incertidumbre atraviesa cada testimonio y multiplica la angustia.

En tanto, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, difundió un mensaje en X: “Ante el derrumbe ocurrido durante la madrugada en el complejo habitacional ‘Estación Buenos Aires’ del plan ProCreAr, vamos a garantizar el alojamiento a cada una de las personas afectadas. Desde el primer momento activamos el operativo de emergencia junto a Bomberos, SAME, la división K9, el Grupo Especial de Rescate, la Policía de la Ciudad, Agentes de Tránsito y la Red de Atención, y evacuamos preventivamente el complejo” (GCBA).

Por su parte, la empresa Constructora Sudamericana, responsable del complejo, emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido y prometió investigar. Los vecinos, sin embargo, reclaman que se sienten en una mesa de negociación junto al Gobierno y al Banco Hipotecario para definir cómo seguir.

La contradicción atraviesa cada palabra, cada mirada y cada lágrima: el alivio de estar vivos convive con la angustia de no saber dónde dormirán esta noche ni qué pasará con la vivienda que construyeron con años de esfuerzo.

Fuente: Clarín