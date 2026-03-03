Qué significa que tu gato duerma a tus pies, según expertos

NACIONALES

Cuando tu gato duerme a tus pies , no se trata solo de una posición cómoda para descansar, sino de una forma de comunicación. Según expertos en comportamiento animal, este hábito está vinculado a la confianza, el apego y la necesidad de sentirse seguro cerca de su humano de referencia.

Además, dormir a los pies puede cumplir una función práctica: los gatos buscan calor , protección y control del entorno . Desde ese lugar, pueden descansar sin sentirse atrapados y reaccionar rápido ante cualquier estímulo. Por eso, el contexto y el vínculo con el animal son claves para entender qué está expresando.

Según Kate Luse , MA, CCBC de Healthy Cattitude Cat Behavior Consulting , dormir a los pies “indica que el gato se siente seguro y confía en su entorno, pero también mantiene su independencia al no estar encima de su dueño”.

Distintos especialistas coinciden en que observar los hábitos de descanso de los gatos ayuda a comprender mejor su personalidad y su estado emocional. Interpretar estas conductas fortalece el vínculo entre humano y mascota y permite detectar cambios de ánimo o posibles señales de malestar.

Dentro de los beneficios de convivir con un gato, distintos estudios destacan:

Fuente: TN