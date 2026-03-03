Diego Fernández, ingeniero químico: “Para limpiar la freidora de aire uso percarbonato de sodio y agua”

NACIONALES

Con el paso del tiempo, la freidora de aire suele acumular restos de comida y grasa que muchas veces no sabemos cómo quitar. Sin embargo, el ingeniero químico Diego Fernández reveló el método para lograrlo, usando solo percarbonato de sodio y agua caliente .

A través de un reel de Instagram, donde a diario comparte distinto contenido sobre el cuidado del hogar, mostró su secreto para eliminar la suciedad de la parte interna de este pequeño electrodoméstico, sin gastar de más ni recurrir al uso de productos químicos.

En el video, Fernández explicó detalladamente los pasos a seguir para dejar la canasta de la freidora completamente limpiar y sin esfuerzo.

“El percarbonato de sodio también desodoriza , dejando tu freidora limpia y libre de olores”, concluyó el experto al final del clip .

El percarbonato de sodio es un compuesto que, al entrar en contacto con el agua caliente, libera oxígeno activo. Este proceso ayuda a desprender la grasa y los restos de comida sin necesidad de frotar con fuerza ni utilizar productos abrasivos.

Además, no contiene agentes corrosivos agresivos que puedan dañar el recubrimiento antiadherente de la canasta.

La frecuencia ideal depende del uso. Si la freidora se utiliza a diario, lo recomendable es hacer una limpieza profunda al menos una vez por semana para evitar acumulación de grasa y malos olores. En cambio, si se usa de manera ocasional, puede bastar con una limpieza cada 10 o 15 días .

Fuente: TN