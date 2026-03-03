Poner un vaso con arroz en el microondas: para qué sirve y cada cuánto conviene hacerlo

NACIONALES

El microondas es uno de los electrodomésticos más usados del hogar y, al mismo tiempo, uno de los que más humedad y olores puede acumular con el uso diario. El vapor que se genera al calentar alimentos, sumado a restos de comida, puede provocar un ambiente cargado que no siempre se resuelve con una limpieza rápida.

En este contexto, especialistas en limpieza y mantenimiento del hogar recomiendan un truco simple, económico y cada vez más difundido: poner un vaso con arroz dentro del microondas para absorber la humedad y los malos olores .

El arroz es un absorbente natural de la humedad. Por ese motivo, se utiliza desde hace años para secar celulares mojados o evitar la condensación en espacios cerrados. En el caso del microondas, su función principal es captar el exceso de vapor que queda adherido a las paredes internas después del uso.

Especialistas en limpieza doméstica explican que la humedad residual favorece la aparición de olores desagradables y bacterias. Al colocar un vaso con arroz seco dentro del electrodoméstico apagado, se reduce ese ambiente húmedo que potencia los malos aromas.

Según expertos en mantenimiento del hogar, el arroz:

Por eso, se presenta como una alternativa natural y segura para el cuidado cotidiano del microondas.

Este método puede aplicarse de forma preventiva o cuando el microondas presenta exceso de humedad u olores persistentes.

Gracias a estas propiedades, el arroz se consolida como un aliado práctico para el mantenimiento del microondas. Usado de manera regular, ayuda a mejorar la higiene del electrodoméstico y a prolongar la sensación de limpieza en la cocina sin recurrir a productos químicos.

De esta manera, también contribuye a evitar que insectos como cucarachas se sientan atraídos por ambientes húmedos con restos de olor a comida. Mantener el microondas seco forma parte de una rutina de limpieza integral del hogar, algo que impacta de manera positiva en la calidad de vida diaria.

Fuente: TN