Home Ads
NACIONALES

Poner un vaso con arroz en el microondas: para qué sirve y cada cuánto conviene hacerlo

Redacción CNM marzo 03, 2026

Home Ads

Home Ads

El microondas es uno de los electrodomésticos más usados del hogar y, al mismo tiempo, uno de los que más humedad y olores puede acumular con el uso diario. El vapor que se genera al calentar alimentos, sumado a restos de comida, puede provocar un ambiente cargado que no siempre se resuelve con una limpieza rápida.

En este contexto, especialistas en limpieza y mantenimiento del hogar recomiendan un truco simple, económico y cada vez más difundido: poner un vaso con arroz dentro del microondas para absorber la humedad y los malos olores .

El arroz es un absorbente natural de la humedad. Por ese motivo, se utiliza desde hace años para secar celulares mojados o evitar la condensación en espacios cerrados. En el caso del microondas, su función principal es captar el exceso de vapor que queda adherido a las paredes internas después del uso.

Especialistas en limpieza doméstica explican que la humedad residual favorece la aparición de olores desagradables y bacterias. Al colocar un vaso con arroz seco dentro del electrodoméstico apagado, se reduce ese ambiente húmedo que potencia los malos aromas.

Según expertos en mantenimiento del hogar, el arroz:

Por eso, se presenta como una alternativa natural y segura para el cuidado cotidiano del microondas.

Este método puede aplicarse de forma preventiva o cuando el microondas presenta exceso de humedad u olores persistentes.

Gracias a estas propiedades, el arroz se consolida como un aliado práctico para el mantenimiento del microondas. Usado de manera regular, ayuda a mejorar la higiene del electrodoméstico y a prolongar la sensación de limpieza en la cocina sin recurrir a productos químicos.

De esta manera, también contribuye a evitar que insectos como cucarachas se sientan atraídos por ambientes húmedos con restos de olor a comida. Mantener el microondas seco forma parte de una rutina de limpieza integral del hogar, algo que impacta de manera positiva en la calidad de vida diaria.

Fuente: TN


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags