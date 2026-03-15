Una nueva encuesta confirma una caída en la imagen de Milei y trae dos datos clave para 2027

Una nueva encuesta nacional confirmó que, tras el pico de popularidad a fines de 2025 , pos triunfazo electoral en las legislativas , el presidente Javier Mile i y su gestión vienen experimentando una caída . A favor del oficialismo y como siempre remarca Clarín , por ahora ese desgaste no es capitalizado por ningún referente ni espacio opositor .

El estudio que trae estos datos es de Jorge Giacobbe , uno de los consultores más conocidos por su participación en programas de TV y por sus durísimas críticas contra el kirchnerismo. Giacobbe entrevistó a 2.500 personas en todo el país entre el 23 y el 27 de febrero, con +/- 2% de margen de error, y presentó los resultados días atrás.

Además de la imagen de Milei y su evolución , el consultor presentó un ranking de dirigentes y dos placas que son su sello: las famosas "nubes de palabras" , en este caso con la mirada puesta en la grieta y en las presidenciales de 2027.

El primer cuadro se concentra en la imagen del Presidente . Y en febrero/marzo quedó con un claro saldo negativo: 41,7% de valoración a favor, 49,7% en contra , 6,5% regular y 2,1% ns/nc.

Pero lo más preocupante para el Presidente no son estos números estáticos sino la evolución: en la imagen se ve cómo cayó la positiva en el último mes y cómo creció la negativa. Yendo más para atrás, hace dos años, Milei llegó a tener casi 60 puntos de apoyo y menos de 40 de rechazo.

Cierto consuelo para Milei viene cuando se comparan sus números con otros cinco dirigentes del oficialismo y la oposición, y el mandatario queda segundo pese a la caída (y última aparece su enemiga interna Victoria Villarruel) . Ordenados por su imagen positiva, debajo se ubican:

Luego viene lo que se conoce como "nubes de palabras" . ¿De qué se trata? A partir de una pregunta y las respuestas de la gente, se pone en proporción las palabras elegidas y se forma una "nube".

"¿Quién te gustaría que fuese el candidato a presidente de La Libertad Avanza en 2027?", pregunta primero Giacobbe. Y el apellido Milei aparece recortado de manera enorme. En un segundo plano, se lee "Nadie". "Villarruel" es la tercera variante, pero en tamaño mini.

Luego llega el turno del "Peronismo/Kirchnerismo", con el mismo planteo, y el que se recorta arriba es Kicillof, aunque no tan grande como Milei. En el segundo lugar se repite la lógica del "Nadie" y más chicos llegan a leerse: "CFK", "Grabois", "Cualquiera", "Insfrán".

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín