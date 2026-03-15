Sandra Pettovello se cruzó con el diputado Maxi Ferraro al desmentir un encuentro con Novelli en el caso $LIBRA

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , salió a responderle al diputado Maximiliano Ferraro , quien le pidió públicamente explicaciones por su supuesto vínculo con el escándalo de $LIBRA.

El presidente de la Coalición Cívica-ARI le solicitó en redes sociales a la funcionaria nacional que respondiera si mantuvo contacto con el lobista Mauricio Novelli, nexo entre el presidente Javier Milei y el empresario Hayden Davis. Lo hizo al mostrar un captura de una presunta conversación en WhatsApp entre ambos.

"¿Podrá informar si existió alguna contratación, ya que en el intercambio él le habla de su empresa en materia de educación y de que grandes fondos del extranjero, principalmente de Estados Unidos y Asia, estarían dispuestos a 'invertir altas sumas de dinero en la Argentina'?", posteó en X el legislador.

La ministra entonces respondió a la publicación de Ferraro preguntándole si quería que lo llamara por teléfono para aclararle el tema.

"No recibí a esa persona" , respondió Pettovello. Y agregó: "En todo caso si vos me pedís que desmienta o ratifique y yo te llamo para desmenti r tenés que publicar el contenido de esa conversación mi enfática negativa de hacer recibido a esa persona ", le reclamó la funcionaria.

Ferraro entonces le agradeció a la ministra que lo hubiera contactado, pero señaló que no podía desmentir el supuesto chat, ya que forma parte del expediente judicial y está incorporado como prueba.

Señora Ministra @SPettovelloOK , ¿nos podrá confirmar o desmentir esta conversación con Mauricio Novelli? ¿Y si efectivamente su secretaria, Consuelo, le otorgó la audiencia y si la misma figura en el registro público? Asimismo, ¿podrá informar si existió alguna contratación, ya… pic.twitter.com/xCzwB7ynY2

"Como bien decís, me señalaste que no recibiste a Novelli y agregaste que no lo conocés , que habías cambiado tu teléfono celular en varias oportunidades y que no hacés negocios. Te agradecí el llamado y te dije que, más allá de nuestras diferencias, sería bueno que haya más ministros que den la cara", sentenció.

La Justicia peritó el teléfono de Novelli, que sigue dando revelaciones sobre el escándalo cripto de $LIBRA, y además, salió a la luz un documento recuperado de ese dispositivo que expone un presunto pacto económico por el apoyo de Milei al lanzamiento del token .

Allí surge la existencia de una nota sobre el pacto económico está escrita en inglés, según compartieron a Clarín fuentes judiciales. Fue redactada en el iPhone de Novelli el 11 de febrero de 2025 a las 20:05, tres días antes del viernes 14 en el que el Presidente publicó su mensaje en X.

Fuente: Clarín