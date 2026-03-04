Una nena de 5 años murió ahogada cuando comía semillas de girasol

NACIONALES





La desgracia se abatió sobre una familia menonita de la localidad pampeana de Guatraché, en donde una menor de cinco años murió atragantada mientras comía semillas de girasol.

Fuentes policiales informaron que el trágico episodio tuvo lugar en la Colonia "Nueva Esperanza", donde la menor murió en la madrugada del lunes en el hospital de Alpachiri y generó conmoción no solo en la comunidad sino en la provincia.

Según la fuentes judiciales, el hecho ocurrió el domingo por la noche cuando la nena comía semillas de girasol y se atragantó, lo que le generó una obstrucción que le impidió respirar. Un taxista, propio de la comunidad, la trasladó al hospital de Alpachiri.

Los mismos voceros indicaron que la menor ingresó al centro asistencial con un paro cardiorrespiratorio alrededor de las 23.15. "Las maniobras de reanimación no obtuvieron respuesta favorable, por lo que se produjo su deceso", informaron.

Investigación

"Se recepcionaron declaraciones testimoniales a los intervinientes y se dio intervención a la Fiscalía de Turno del Ministerio Público Fiscal de General Acha a cargo de Paula Soledad Duscher. Se dio intervención a la Agencia de Investigación Científica (AIC). El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial con custodia policial", completaron los voceros.

Por su parte, las autoridades de la Fiscalía de la III Circunscripción Judicial del Ministerio Público Fiscal, con asiento en General Acha, informaron que se inició una investigación a raíz del fallecimiento de la niña.

A su vez, informaron que en la mañana del lunes se llevó a cabo la autopsia, a cargo de la médica forense de la Agencia de Investigación Científica (AIC), Yanina Ratto, cuyo resultado determinó que la causa del deceso fue una obstrucción en las vías aéreas por un cuerpo extraño.

"Según se informó, la niña (de la Colonia Menonita Nueva Esperanza, ubicada en Guatraché) se ahogó mientras comía semillas de girasol. La Fiscalía dispuso las actuaciones de rigor a fin de establecer con precisión las circunstancias del hecho", completaron desde la Justicia.