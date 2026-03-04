Dos rugbiers irán a juicio por golpear a un joven a la salida de un boliche y dejarlo en coma

Martín Cáceres, de 25 años, salía de un boliche cuando vio que un joven buscaba pelea con un amigo suyo, se metió para frenarlo y dijo que no querían problemas. La respuesta fue brutal: lo atacaron por detrás y lo molieron a golpes en la cabeza. Desde entonces, hace un año, está internado en Córdoba, con graves secuelas neurológicas y una recuperación que avanza día a día. Ahora, los acusados esperan el juicio.

El principal imputado es Agustín Fasulo Martínez, que al momento del hecho tenía 22 años y está acusado de lesiones gravísimas. Cumple prisión preventiva en la cárcel de Bouwer, con preventiva firme y el reciente rechazo a un pedido de domiciliaria. El delito prevé una pena de hasta 10 años de prisión.

El otro acusado es Mateo Verdú, que tenía 21 años cuando ocurrió el ataque, está imputado por lesiones leves y continúa el proceso en libertad.

Si bien la elevación fue recibida como un avance por la familia, la querella, representada por el abogado Leandro Ortíz, adelantó a TN que pedirá un cambio en la calificación legal. “En ambos casos planteamos que se agrave a tentativa de homicidio, al menos en el caso de Agustín. Y respecto de Mateo, como partícipe necesario”, señaló el letrado. Incluso remarcó que el propio fiscal sostuvo que “sin el aporte de Mateo no se podría haber llegado” al resultado casi letal.

La discusión se dará en el juicio oral, que todavía no tiene fecha. Las defensas cuentan con plazo para apelar u oponerse, aunque la del imputado detenido ya anticipó que no se resistirá al debate.

El ataque a la salida de un boliche

El 16 de marzo de 2025, día del ataque, Martín ni siquiera pensaba salir. Había vuelto una semana antes de Chapadmalal con su grupo de amigos y el clima no ayudaba. Pero Alejo, su amigo, le dijo que le sobraba una entrada para una fiesta organizada por jugadores del club Rugby Athletic. En la puerta, según el relato de Lidia Franco, su madre, Mateo comenzó a molestar a Alejo porque llevaba una gorra con visera.

En ese momento, Martín intentó llevarse a su amigo para evitar problemas. “Mi amigo no quiere pelear”, alcanzó a decir. Segundos después, el golpe llegó desde atrás.

Testigos aseguraron que Martínez le dio entre seis o siete trompadas en la cabeza, mientras lo tenían agarrado de los brazos. El impacto principal fue en la sien derecha, y las lesiones fueron casi mortales.

En el lugar del ataque no hay cámaras de seguridad, pero sí numerosos testigos presenciales que declararon en la causa. La querella afirmó que fue una agresión unilateral y sin motivo. “El que inicia la pelea está libre”, apuntó el abogado Ortíz en referencia a Verdú.

Estuvo tres meses en coma: “Le daban apenas un 2% de posibilidades de vida”

Lidia describió el doloroso proceso que atraviesa su hijo: “Martín sigue siendo un paciente complejo, como nos dicen los médicos que lo acompañan. Sigue con traqueotomía y botón gástrico. Hay logros, viene recuperándose, pero todavía falta un largo camino”.

Cuando ingresó, el año pasado, el pronóstico era devastador: le daban apenas un 2% de posibilidades de vida y estuvo casi tres meses en coma. “Nos dijeron que iba a quedar en estado vegetativo”, contó.

Hoy está postrado en una cama y no tiene autonomía para levantarse. En total pasó por siete operaciones y en una de ellas sufrió una desnutrición grave que lo hizo bajar 20 kilos. “Eso hace que todo sea más lento”, explicó Lidia.

La comunicación fue uno de los grandes desafíos. Primero fueron parpadeos: uno para sí, dos para no. Después pudo mover la cabeza. Más tarde comenzó a mover el lado izquierdo del cuerpo, mientras que el derecho quedó comprometido, producto de los golpes en la sien. Durante mucho tiempo mantuvo el ojo derecho cerrado y los médicos advertían que quizá no podría volver a abrirlo, pero hoy lo abre. “No tiene un diálogo fluido, pero se comunica”, resumió su madre, y sumó: “Los médicos que están desde el día uno están sorprendidos”.

Martín no recuerda nada de aquella noche. Ni el nombre del boliche, ni la pelea. Lo que sabe lo reconstruyó por lo que le contaron. Se enteró en enero de este año, diez meses después del ataque. “Tiene armado lo que sucedió por recuerdos externos. Se angustió mucho lo que le dijeron el tiempo que pasó”, sostuvo Lidia.

Hoy, su familia espera que el juicio no solo determine responsabilidades penales, sino que también defina si aquella madrugada fue una simple “pelea” o un intento de homicidio.



