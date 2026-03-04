Mezclar limón y vinagre: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

NACIONALES

En el mundo de los trucos caseros existen combinaciones que son populares por su bajo costo y sus grandes beneficios para aprovechar en el hogar. Una de las más utilizadas es la mezcla de vinagre y limón , dos ingredientes simples que ayudan a combatir la suciedad , remover grasa y neutralizar malos olores en distintos ambientes del hogar.

La clave está en su composición: ambos tienen un alto nivel de acidez, lo que potencia su poder limpiador cuando se combinan. Así, se obtiene una solución natural que permite desinfectar y desengrasar superficies sin recurrir a productos químicos industriales.

Si bien es un método seguro, es importante no usar la mezcla sobre mármol o piedra natural , ya que la acidez puede arruinar esas superficies. Además, es importante probar primero en un pequeño sector para comprobar que no dañe nada.

Fuente: TN