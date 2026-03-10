Un trabajador murió tras quedar atrapado por el derrumbe de una obra cloacal en Río Negro

Un hombre de 49 años murió este lunes en General Roca , Río Negro, después de quedar atrapado durante unos 20 minutos por un derrumbe en una obra cloacal vinculada al Plan Director de Desagües Cloacales.

El accidente ocurrió en la margen norte del Canal Grande y Mendoza mientras r ealizaba excavaciones junto a otros operarios.

Según los Bomberos Voluntarios de General Roca, fueron alertados poco antes de las 12.30 y enviaron dos unidades al lugar. Al llegar, encontraron a tres trabajadores sepultados , dos de ellos inconscientes.

El comisario Mauro Figueroa relató que se trabajó con urgencia, retirando tierra a mano y con palas para liberar las vías respiratorias. Dos lograron salir con vida, mientras que Hugo Ariel Breppe fue rescatado por los bomberos varios minutos después.

Según publicó el diario Río Negro , fue trasladado al hospital Francisco Lima López en estado crítico. La directora del centro, Susana Marezi, detalló: “Vino reanimado desde el lugar del accidente, en estado cianótico. Continuamos con maniobras de reanimación durante 45 minutos más, pero lamentablemente no se pudo hacer nada y falleció”.

El proyecto de desagües cloacales fue licitado en abril de 2022 y quedó a cargo de la empresa Ecosur Bahía S.A. , dentro del programa nacional PAyS II. Las obras habían estado paralizadas durante 2024. Autoridades provinciales y municipales señalaron que las tareas dependían del Gobierno nacional.

La víctima residía en General Roca y era padre de familia. Su hija Luna Breppe escribió en redes sociales: “Descansa en paz pá. Que tu muerte no quede en la nada y las personas responsables paguen por esto. Te amo y te llevo en mi corazón para siempre”. Su otra hija, Belu Breppe, agregó: “Que se haga justicia pa”.

Fuente: TN