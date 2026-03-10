Hay alerta amarilla por tormentas en 9 provincias para hoy, martes 10 de marzo

NACIONALES

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en algunas zonas de Jujuy , Salta , Tucumán , Catamarca , Santiago del Estero , Santa Fe , Córdoba , San Luis y Mendoza para este martes 10 de marzo de 2026.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h .

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 70 mm , que pueden ser superados de manera local.

Fuente: TN