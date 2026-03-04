Un puma anda suelto en Hudson y causa temor en un barrio privado

NACIONALES

Una imagen que se está viendo cada vez más seguido. Esta vez, en Hudson , en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Un puma silvestre apareció en un barrio privado de esa localidad, generando temor entre los vecinos, que se encuentran en alerta luego de que el animal fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar. Ya había pasado en Moreno y en Pilar en los últimos meses.

Al animal se lo pudo ver, de acuerdo a las imágenes, rondando el cerco perimetral. El video es claro y se ve a un imponente puma que sería macho y muy joven .

Luego de alertar acerca de la presencia del puma en el country que se encuentra en el partido de Berazategui, las autoridades llevan a cabo operativos de vigilancia para intentar localizarlo y poder garantizar la seguridad del animal y de los vecinos.

En tanto, la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires solicitó cautela a la población para evitar situaciones de riesgo o intentos de daño al animal, mientras que se indicó a los vecinos que, en caso de ver al puma, lo reporten a los canales oficiales: el de Emergencias 911 y el de Defensa Civil 103.

" Creemos que este puma ya no está más en el lugar , estuvimos ayer instalando cámaras trampa. Todo indica que es un macho juvenil que está buscando territorio y cuando es así suelen encontrarse con zonas pobladas. Se alejan de territorios donde nacen y buscan nuevos lugares. Se estima que es un lugar de paso y tuvimos la suerte de poder captarlo con las cámaras del barrio", explicó Fernando Pieroni, rescatista, en diálogo con LN+ .

El experto afirmó que la prioridad de ellos "no es atraparlo, es que la gente esté tranquila" y aseguró que el animal "no es agresivo con el humano a menos que lo quieren atrapar".

"Si lo encontrás de frente se iría, raramente se dejan ver y cuando ven que estamos cerca suelen salir. Son animales que suelen estar cerca nuestro y no se dejan ver. Es muy común que haya pumas en los campos", agregó.

Pieroni reiteró que cree que el puma "al acercarse al barrio y ver tantas luces y demás eso lo asustó e hizo hacer que se vaya". Y advirtió que el avistamiento de este tipo de animales silvestre se está dando cada vez más seguido como consecuencia "de la expansión" del hombre y de construcciones en lugares donde antes había campo.

