Así es la primera ruta roja del mundo: dónde está y cómo funciona

La infraestructura vial dio un giro inédito con la puesta en marcha de la primera ruta roja del mundo , una carretera diseñada no solo para conectar ciudades sino también para proteger la vida silvestre. El llamativo color del asfalto no responde a una decisión estética: busca generar un impacto visual inmediato en los conductores y reducir la velocidad en zonas donde los animales cruzan con frecuencia.

El proyecto se convirtió en un caso testigo a nivel global porque combina ingeniería, tecnología y conservación ambiental en un mismo corredor.

La iniciativa fue desarrollada en la India , en el estado de Madhya Pradesh , una región reconocida por su enorme riqueza natural. El tramo intervenido atraviesa áreas cercanas al Parque Nacional Pench y a la Reserva de Tigres Kanha, dos santuarios fundamentales para la preservación del tigre y otras especies emblemáticas.

Se trata de un corredor donde circulan habitualmente tigres , ciervos , elefantes y otros animales que, hasta ahora, debían cruzar rutas convencionales con alto riesgo de atropellamiento. La elección del lugar no fue casual: es una de las zonas más sensibles en términos de biodiversidad del país asiático.

El color llamativo del pavimento cumple una función psicológica . Diversos estudios de seguridad vial sostienen que un cambio brusco en la tonalidad del asfalto genera una reacción automática en el conductor, que interpreta la modificación como una señal de advertencia y tiende a disminuir la velocidad .

En este caso, la pigmentación roja actúa como un “ alerta permanente ” en tramos críticos donde el cruce de fauna es frecuente.

La intervención no se limita al cambio de color. El plan integral incluye varias medidas complementarias:

Este sistema permite evaluar en tiempo real si las medidas están cumpliendo su objetivo y ajustar la estrategia en función de los resultados.

A pocos meses de su inauguración, los informes preliminares indican una reducción en la velocidad promedio de los vehículos en los tramos señalizados y un uso constante de los pasos subterráneos por parte de distintas especies.

El proyecto funciona como una prueba piloto. Si los datos confirman una baja sostenida en los atropellamientos, el modelo podría replicarse en otros corredores ecológicos de la India y del mundo.

Fuente: TN