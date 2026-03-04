Home Ads
NACIONALES

Lo dice una interiorista: “Si tuviera 65 años, evitaría tener esto en casa”

Redacción CNM marzo 04, 2026

Renovar la casa no debería ser solo una cuestión estética. También implica preguntarse cómo queremos vivir dentro de 10 o 15 años . Con esa mirada a futuro, la interiorista María José Gómez , de Luzio Studio , comparte qué decisiones tomaría —y cuáles evitaría— si estuviera diseñando su hogar a los 65 años.

Su planteo es claro: más que sumar objetos o metros cuadrados, se trata de ganar comodidad, seguridad y bienestar sin resignar diseño.

“ Si tuviera 65 años, evitaría los pasillos largos y los recorridos innecesarios ”, señala la especialista. Para ella, los espacios deben simplificarse y conectarse mejor entre sí.

A esa edad, explica, los ambientes dedicados al encuentro y la vida social cobran mayor relevancia. Por eso recomienda:

“Menos ambientes, pero mejor pensados”, resume. También considera fundamental contar con un espacio exterior , ya sea una terraza o un jardín, que permita disfrutar del aire libre y compartir momentos con familia y amigos.

Fuente: TN


