Lo dice una interiorista: “Si tuviera 65 años, evitaría tener esto en casa”

Renovar la casa no debería ser solo una cuestión estética. También implica preguntarse cómo queremos vivir dentro de 10 o 15 años . Con esa mirada a futuro, la interiorista María José Gómez , de Luzio Studio , comparte qué decisiones tomaría —y cuáles evitaría— si estuviera diseñando su hogar a los 65 años.

Su planteo es claro: más que sumar objetos o metros cuadrados, se trata de ganar comodidad, seguridad y bienestar sin resignar diseño.

“ Si tuviera 65 años, evitaría los pasillos largos y los recorridos innecesarios ”, señala la especialista. Para ella, los espacios deben simplificarse y conectarse mejor entre sí.

A esa edad, explica, los ambientes dedicados al encuentro y la vida social cobran mayor relevancia. Por eso recomienda:

“Menos ambientes, pero mejor pensados”, resume. También considera fundamental contar con un espacio exterior , ya sea una terraza o un jardín, que permita disfrutar del aire libre y compartir momentos con familia y amigos.

Fuente: TN