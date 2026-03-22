Un policía disparó 10 veces para evitar que le robaran en Ramos Mejía: uno de los ladrones está grave

Otro hecho de violencia ocurrió el viernes en la localidad bonaerense de Ramos Mejía , en el partido de La Matanza . En esta oportunidad, un policía que iba vestido de civil se enfrentó a dos hombres que trataron de robarle y terminó a los disparos con el arma reglamentaria calibre 22 que llevaba para evitar que se llevaran su auto .

El incidente —que quedó registrado por las cámaras de seguridad del barrio— ocurrió el viernes por la noche, cuando el vehículo en el que iba el efectivo de la policía bonaerense fue interceptado por un Peugeot 208 del que bajaron dos personas y lo apuntaron con un arma de cada lado.

Al darse cuenta de que se trataba de un intento de robo, el policía también salió de su camioneta Volkswagen, se identificó y comenzó a disparar. Tal como demuestran los casquillos que luego fueron encontrados en la escena, el hombre descargó por lo menos 10 veces contra uno de los atacantes, que trató de escapar y cayó al piso herido .

Según consignaron en la señal TN , el delincuente terminó con heridas en el pecho y en el rostro . La víctima quedó automáticamente detenida, mientras que el que logró escapar continúa prófugo y es buscado por las autoridades ya que tiene varios antecedentes, entre ellos uno por homicidio y por robo con arma . Asimismo, el auto en el que iban también fue identificado como uno que estaba denunciado por robo y tenía pedido de secuestro.

“ El coche adelante frenó al de atrás y le va a robar . Escuché mínimo seis disparos... Bombas de estruendo. Es todo lo que pude ver... La policía selló todo”, relató uno de los vecinos en diálogo con el mismo medio.

El efectivo fue identificado como Diego Méndez , jefe del Grupo Táctico de la Comisaría de Don Bosco en Ramos Mejía. El detenido, en tanto, tiene 41 años y permanece internado en el hospital Güemes de Haedo tras ser operado de urgencia.

Fuente: La Nación