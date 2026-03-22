Grupo de Argentina en el Mundial 2026: rivales y días y horarios de los partidos

La selección argentina (2 del ranking) no llegará al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá con el ritmo que preveía en un primer momento, cuando tenía en el horizonte cercano una Finalissima con España (1), el mejor rival posible para ultimar detalles de cara a la máxima competencia del fútbol. Los amistosos ante Mauritana y Zambia, equipos de tercer y cuarto nivel, en la doble fecha FIFA de marzo (justamente la última para tomar forma de cara a la Copa del Mundo) apenas son un leve ejercicio con excusa de fiesta. Sin embargo, no debe desenfocarse de lo verdaderamente importante: el Grupo J de la Copa del Mundo. Todos los detalles están en canchallena.com.

El equipo albiceleste, que tiene el gran sueño de repetir en Norteamérica la conquista de Qatar 2022, iniciará su participación en el Mundial el 16 de junio, cinco días después que se celebre la Ceremonia Inaugural que dará comienzo a un torneo hasta acá inédito: con 48 equipos por encima de los 32 que tradicionalmente participaban.

El sorteo ubicó a la Argentina como cabeza de serie de la zona J y por eso se estrenará ante Argelia el martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Luego, se enfrentará a Austria el lunes 22 a las 14 y en el AT&T Stadium de Dallas. Por último, el sábado 27 de junio a las 23 se medirá contra Jordania.

A priori, se trata de rivales que no deberían generarle inconvenientes, por lo que el primer puesto del grupo es el gran objetivo. Con el cambio de formato de la competencia, ahora ampliada, un leve traspié la depositaría en los 16vos de final (la instancia que se agrega) con hipotéticos rivales muy peligrosos: España y Uruguay, procedentes de la zona E.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la Argentina avanzará a 16avos de final . Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

Su rival en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.

La albiceleste levantó tres veces el máximo trofeo del fútbol: 1978, 1986 y 2022. Así, está tercero en la tabla de campeones por encima de Francia y Uruguay. El equipo galo se quedó con el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. El máximo campeón es Brasil con cinco estrellas : Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania -Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014- e Italia -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006-.

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Fuente: La Nación