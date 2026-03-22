A qué hora juega Boca vs. Instituto y cómo ver online el partido del Torneo Apertura 2026

Con la premisa fundamental de empezar a mejorar el rendimiento colectivo y con el debut en la Copa Libertadores al alcance de la mano, Boca recibe este domingo a Instituto en la Bombonera, por la fecha 12 del Grupo A del Torneo Apertura 2026, en el que necesita empezar a sumar de a tres. Se miden desde las 20 (horario argentino), con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, televisación de ESPN Premium y el minuto a minuto disponible en canchallena.com.

El xeneize conoció este jueves a sus rivales de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026, certamen al que vuelve (a la fase regular) tras dos años y sabiendo que esa es la gran obsesión de sus hinchas y de su presidente, Juan Román Riquelme. Por eso, más allá de las obligaciones privativas del campeonato local, necesita empezar a sumar más seguido de a tres y a convencer desde lo colectivo. Su DT, Claudio Ubeda, está en la mira fecha tras fecha y por eso este encuentro en la Bombonera no será la excepción.

Boca se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 14 puntos. En la última jornada empató 1 a 1 con Unión como visitante y anteriormente 1 a 1 con San Lorenzo como local. La Gloria, por su parte, está 12° en la clasificación general con 11 unidades y viene de ganarle 2 a 1 a Independiente en Córdoba.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 28 de julio de 2024, por la octava fecha de la Liga Profesional (LPF): empataron 0 a 0 en La Docta, justamente. El antecedente más reciente en la Bombonera es del 19 de marzo de 2023, por la LPF. En aquella oportunidad, Instituto se quedó con la victoria por 3 a 2 con goles de Joaquín Varela, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Santiago Rodríguez (Martín Payero y Miguel Merentiel convirtieron los tantos de Boca).

El partido está programado para este domingo a las 20 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.76 contra los 5.36 que se repagan por un hipotético triunfo de Instituto. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.38.

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Fuente: La Nación