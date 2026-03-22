Ofrecían un tractor en redes sociales y terminó siendo una estafa millonaria

ZONALES

Un hombre denunció haber sido víctima de una estafa tras intentar comprar un tractor Fiat 400 que había visto publicado en la sección Marketplace de Facebook. La operación, que parecía legítima en un primer momento, derivó en una serie de engaños que culminaron con la transferencia de una importante suma de dinero.





Según supo CNM, todo comenzó cuando el damnificado encontró una publicación que ofrecía un tractor por un valor de seis millones de pesos. A partir de allí, inició contacto a través de WhatsApp con el supuesto vendedor, con quien acordó la compra y el traslado del vehículo desde Mendoza hasta Castelli. Como parte del acuerdo, realizó una primera transferencia de 200 mil pesos, estableciendo que el resto del pago se concretaría una vez recibida la maquinaria.





Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a surgir distintos inconvenientes informados por el supuesto vendedor. En primer lugar, le indicó que el traslado había sido demorado en un control de Gendarmería, por lo que solicitó un nuevo pago de 400 mil pesos, que fue enviado.





Posteriormente, el estafador volvió a comunicarse para informar un desperfecto mecánico en el vehículo que transportaba el tractor, lo que requería otros 650 mil pesos para la compra de repuestos. A esta situación se sumó un nuevo argumento: el tractor habría sido retenido por estar vinculado como garantía en una entidad bancaria.





En ese contexto, intervino una tercera persona que se hizo pasar por un efectivo policial, quien le indicó que debía abonar una suma cercana a los dos millones de pesos para resolver la situación. El denunciante realizó entonces una nueva transferencia de dinero.





Durante todo el proceso, la víctima aportó además datos sensibles, como fotografías de su documento, información bancaria y códigos de seguridad de billeteras virtuales, lo que agravó la maniobra fraudulenta.





Las transferencias fueron realizadas a distintas cuentas y usuarios de plataformas digitales. La comunicación con los supuestos involucrados se cortó definitivamente cuando el damnificado advirtió que se encontraba con personal policial y no volvió a obtener respuestas.





La causa quedó en investigación y se enmarca en una modalidad de estafa cada vez más frecuente, donde delincuentes utilizan redes sociales para ofrecer productos inexistentes y luego solicitan pagos sucesivos bajo distintas excusas para concretar el fraude.