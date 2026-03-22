Próxima carrera de la F1: cuándo es el GP de Japón

Después de la primera semana de descanso en la Fórmula 1, el Gran Circo enciende los motores para la fecha 3, que se desarrollará este fin de semana en el Circuito de Suzuka, en Japón, y con la mira puesta en el servicio meteorológico. Es que, se esperan lluvias, un factor que podría cambiar la fisonomía de la competencia en el Gran Premio (GP) y darle características no aptas para cualquiera. Con Franco Colapinto entre sus filas, al campeonato lo lidera George Russell con 51 puntos, tras apenas dos jornadas de competencia.

El italiano Kimi Antonelli, quien dio el golpe en China al ganar el GP, con 19 años, sigue a su compañero de equipo con 47 unidades. Gracias a la performance de ambos, Mercedes lidera el certamen de constructores con 98 unidades. Por detrás de ellos están las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. En conjunto, le dieron 67 tantos a su escudería. A su vez, el argentino Colapinto se encuentra en alza, porque en el GP de China logró el primer punto desde que maneja un Alpine, objetivo que no logró alcanzar el año pasado, cuando ingresó como remplazo desde la segunda parte de la temporada. Terminó 10°.

Antonelli (Mercedes) fue la figura del último fin de semana, ya que ganó en el Circuito Internacional de Shanghái y se convirtió en el segundo piloto más joven en quedarse con una carrera en la máxima categoría. Con 19 años, 6 meses y 18 días, solo lo supera el neerlandés Max Verstappen, tetracampeón del mundo y ganador del GP de España 2016 con 18 años, 7 meses y 15 días. El podio lo completaron Russell y Hamilton.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Tras el GP de Japón, el 13 y 19, no habrá premios, ya que Bahréin y Arabia Saudita fueron cancelados a raíz de la Guerra en Medio Oriente, cuyo conflicto escaló en las últimas semanas. De esta manera, tampoco habrá competencia en abril para el Gran Circo, que solo tenía compromisos en esas fechas.

A su vez, para este fin de semana, la mira estará puesta en el clima, que puede condicionar la competencia, ya que se esperan lluvias, especialmente para las jornadas de prácticas. Y en este contexto, Franco Colapinto, que ya demostró sobradas cualidades en esas condiciones, tendría mucho que ganar pese a que será su estreno en ese trazado. En las dos temporadas que acumula en la Fórmula 1, primero como piloto de Williams y ahora de Alpine, ingresó como relevo, por lo tanto, no compitió en los circuitos de la inicial parte del año.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina .

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Fuente: La Nación