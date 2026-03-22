Eligieron los 100 mejores aeropuertos del mundo en 2026

Un viaje comienza mucho antes de llegar a destino. El proceso de despachar las valijas y esperar para subir al avión puede elevar la experiencia, o bien, hacer que los pasajeros pasen por un estrés innecesario . Es por esto que los turistas valoran mucho el servicio que ofrecen las terminales aéreas . En este marco, la consultora Skytrax elaboró un ranking con los mejores aeropuertos del mundo para viajar este 2026.

La tradicional lista —elaborada a partir de las opiniones de miles de usuarios durante todo un año— es realizada por la consultora de Reino Unido , especializada en auditar y calificar la calidad de aerolíneas y aeropuertos a nivel internacional.

Este año, y al igual que en las últimas ediciones, el Aeropuerto Internacional de Singapur Changi se llevó el primer lugar del ranking . Conocido como uno de los más grandes en el continente asiático en cuanto a movimiento, fue nombrado el mejor del mundo en otras 14 oportunidades .

En segundo lugar, y dos puestos por encima que el año pasado, quedó el Aeropuerto Internacional de Incheon , en Seúl, la capital de Corea del Sur, que también es uno de los más grandes y concurridos del mundo. Lo sigue Haneda , en Tokio, Japón , que quedó tercero y dos puestos más arriba que el otro aeropuerto local y ubicado a 80 kilómetros, el Aeropuerto Internacional de Narita.

Entre las variables que tiene en cuenta para elegir a los establecimientos que integran sus rankings Skytrax cuenta la eficiencia de seguridad e inmigración, limpieza, calidad de instalaciones, señalización, confort, oferta de restauración y compras, entre otras cosas. Este año ningún aeropuerto de la Argentina logró ingresar a la lista .

Fuente: La Nación