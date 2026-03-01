Un motociclista murió decapitado por una soga que los vecinos habían colocado en la calle para un desfile

El último sábado de carnaval terminó en tragedia en Quilmes Oeste , donde un motociclista murió tras ser decapitado por una soga que habían colocado los vecinos para celebrar un desfile de murgas.

Todo ocurrió ayer por la tarde, en la esquina de Avenida 12 de Octubre y calle 390 . Su hijo, que viajaba como acompañante, resultó herido al caer de la moto y debió ser atendido por personal médico.

Según testigos, el hombre y su hijo circulaban en moto y se toparon con la soga, que había sido colocada para bloquear el paso de autos por un desfile de murgas organizado de manera independiente y autogestiva, es decir que no estaba autorizado por el municipio.

El elemento no estaba correctamente señalizado y el conductor impactó de lleno con el cuello , lo que le provocó una herida fatal que le causó la muerte casi en el acto.

Ante la magnitud de lo ocurrido, los organizadores decidieron suspender por completo la actividad de carnaval que estaba prevista para esa jornada en la Avenida 12 de Octubre.

Un trágico hecho empañó los festejos del Carnaval 2026 de Lincoln . María Agustina Silva, una joven integrante de la tradicional comparsa “Nuevo Imperio”, murió tras sufrir una descompensación en pleno corsódromo.

El episodio ocurrió a mediados de febrero, en un desfile en la ciudad declarada Capital Nacional del Carnaval Artesanal. Según los medios locales, Agustina comenzó a sentirse mal al inicio del recorrido. De inmediato, recibió asistencia por parte del personal de emergencias y fue trasladada de urgencia al hospital local.

A pesar del esfuerzo de los profesionales médicos, la joven no logró recuperarse y se confirmó su fallecimiento poco después. La noticia generó una gran conmoción entre sus compañeros de la comparsa, quienes decidieron interrumpir su participación.

María Agustina era una figura querida en el ambiente del carnaval. Su padre, Carlos Silva, es un conocido empleado municipal del área de Acción Social.

