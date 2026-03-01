PINAMAR: La travesía "De mar a mar" llegó a su fin con el arribo al Océano Atlántico

ZONALES

Los madariaguenses Hugo Gassioles y sus hijos, Eloy y Tobías, junto al jinete chileno Juan Dör y su hijo Samuel culminaron en la tarde del sábado la travesía "De mar a mar" que comenzó en Chile a principios de enero y a orillas del Océano Pacífico. Hace horas llegaron al Atlántico y hubo festejos, recibimiento de familiares, amigos y autoridades.





La caballada avanzó por Ruta 74 durante la tarde del sábado para llegar hacia el atardecer al balneario María del Mar. Portando una bandera chilena y otra argentina se hizo todo el recorrido por Avenida Bunge y se detuvieron por una foto en el local de Bohnke -uno de los auspiciantes del viaje- para seguir el recorrido por Avenida del Mar.





En medio de aplausos ingresaron a la arena con todos los caballos con los que viajaron aunque con menos equipaje dado que gran parte del mismo quedo en Madariaga. Como espectadores estaban familiares y amigos que los recibieron con aplausos. El intendente de Pinamar Juan Ibarguren estuvo presente para saludarlos.





Los más jóvenes de la travesía, Eloy, Tobías y Samuel, cerraron la historia zambulléndose en el mar a modo de festejo después de más de 40 días de viaje encima de los caballos y soportando jornadas agobiantes de calor y de tierra.



