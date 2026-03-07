Un hombre murió al caer desde el tercer piso de un edificio en Misiones: la Policía detuvo a su amigo

Un hombre de 31 años murió tras caer desde el tercer piso de un edificio de Posadas, provincia de Misiones . La principal hipótesis que maneja la Justicia es que fue arrojado al vacío durante una pelea con un amigo, que terminó detenido.

El hecho ocurrió este jueves en la noche, en la calle Gómez Portiño al 1300, en el barrio Patotí.

La víctima fue identificada como Marcelo Ojeja Krejzezúk , nacido en Esquina, Corrientes.

Según informaron fuentes policiales, Ojeda Krejzezúk y el sospechoso, Marcos Andrés Á. (27), eran amigos y convivían en el departamento 3°D del edificio donde ocurrió el hecho. La noche previa, ambos salieron juntos y regresaron al inmueble, donde se habría desatado una discusión que terminó en tragedia.

El caso se descubrió recién a las 4 de la mañana de este viernes, cuando un llamado al 911 alertó sobre un joven herido y ensangrentado en el skate park de la costanera, a unas cinco cuadras del edificio. Se trataba de Marcos Á., quien presentaba heridas cortantes y contó a la Policía que minutos antes había peleado con su “primo”.

Al acudir al departamento, los efectivos de la comisaría Decimosexta encontraron el cuerpo de Ojeda Krejzezúk en el estacionamiento interno del complejo residencial . La escena era impactante: la Policía Científica relevó una importante cantidad de manchas de sangre en el lugar donde convivían ambos jóvenes, según informó La Voz de Misiones .

Marcos Á. fue trasladado al hospital Madariaga, donde recibió atención médica y, tras ser dado de alta, quedó detenido a disposición del Juzgado de Instrucción 1 de Posadas, a cargo del juez Fernando Verón.

El magistrado ordenó que el cuerpo de la víctima fuese trasladado a la morgue judicial para la autopsia, con el objetivo de determinar la causa exacta de la muerte. No descartan que Ojeda Krejzezúk haya sufrido heridas cortantes previas a la caída , lo que podría cambiar el rumbo de la investigación.

Durante las pericias iniciales, la Policía tomó la declaración de un testigo que habría sido la última persona en ver a ambos jóvenes antes del presunto crimen.

Mientras avanza la investigación, la Justicia deberá fijar fecha de la audiencia de declaración indagatoria para el acusado.

Fuente: TN