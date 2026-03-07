Detuvieron a una mujer que apuñaló a un hombre en La Plata porque lo encontró masturbándose frente a sus hijos

Una mujer de 28 años fue detenida en el partido de La Plata acusada de haber apuñalado a un hombre de 68 y dejarlo gravemente herido . El hecho ocurrió este viernes en una casa ubicada en la calle 523, entre 18 y 19, en la localidad bonaerense de Tolosa.

Según las primeras informaciones, la mujer confesó el ataque ante la Policía y sostuvo que lo hizo porque había encontrado al hombre masturbándose frente a sus hijos de 9 y 7 años .

Todo comenzó cuando las autoridades recibieron una alerta al 911 sobre un hombre mayor herido en la calle. En cuanto los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la víctima con varias heridas de arma blanca en el pecho, el cuello y la cara .

Poco después, una ambulancia del SAME llegó a la escena y lo trasladó de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet , donde quedó internado en grave estado.

Mientras los policías realizaban las primeras pericias en el lugar, una mujer se acercó y dijo que había sido ella la autora del hecho. De acuerdo a su testimonio, el ataque se produjo luego de encontrar al hombre, a quien le alquilaba una habitación desde hace unos días, masturbándose frente a sus dos hijos .

La causa quedó en manos de la investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°15, a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield, y fue caratulada como homicidio en grado de tentativa , según informó el portal 0221 .

Se espera que la mujer detenida sea indagada en las próximas horas y que su testimonio contribuya a reconstruir cómo ocurrieron los hechos.

