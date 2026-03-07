Un hombre ató a una mujer y a su hijo de 5 años para desvalijarles la casa por una supuesta deuda de alquiler

Un hombre entró por la ventana de una casa, ató a una mujer y a su hijo de 5 años y los desvalijó por una supuesta deuda de alquiler en Paraná, Entre Ríos .

El hecho ocurrió en el barrio Jaureche, cuando el asaltante —un hombre mayor de edad— irrumpió armado en la propiedad, los amenazó con un arma de fuego y los amordazó.

El delincuente justificó su accionar diciendo que se quedaría con sus pertenencias “en pago” de la deuda . Además, para infundir aún más miedo, les advirtió que su familia “mandaba” en el barrio.

Según informó Ahora Entre Ríos , el hombre se llevó varios objetos de valor, entre ellos electrodomésticos y muebles. El nivel de violencia fue tal que la mujer, por miedo, decidió abandonar la casa tras el ataque , dejando allí muchas de sus cosas.

Apenas radicó la denuncia, intervino personal de la División Robos y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, junto con efectivos de la Comisaría Duodécima.

Gracias a tareas de inteligencia, los investigadores lograron identificar a los sospechosos y localizar sus domicilios . Con estos datos, la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación actuó rápidamente y ordenó tres allanamientos.

En los procedimientos, la Policía secuestró electrodomésticos y muebles denunciados como robados, además de un teléfono celular de interés para la causa. Además, las personas investigadas fueron notificadas y quedaron supeditadas a la causa por disposición de la fiscalía.

La causa quedó caratulada como robo calificado por el uso de arma de fuego y privación ilegítima de la libertad .

Fuente: TN